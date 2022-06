Home

2 Giugno 2022

Karate, bronzo per Jacopo Citi all’EuroCup in Austria

Livorno 2 giugno 2022

Ottimo risultato, quello del week end scorso per la rappresentativa ufficiale della Toscana FIJLKAM settore Karate, che schierata alla competizione internazionale dell’ EUROCUP; svoltasi presso l’impianto sportivo di Zell Am See – Austria

Gli atleti toscani selezionati dai vari club della regione, si son ben distinti con un importante medagliere così composto:

3 medaglie d’oro, 4 d’argento, 12 di bronzo e 7 “finaline” disputate raggiungendo un ragguardevole 5º posto.

Gli atleti si sono confrontati nella specialità Kumite “combattimento a contatto controllato ”nelle categorie Under 14 (12-13 anni d’età), Cadetti (14 – 15 anni), Juniores (16-17), Under 21 e Seniores, maschile e femminile.

Tra questi convocati hanno ben figurato i 3 folgorini del settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno. Nella U 14 Jacopo CITI ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria di peso Open (senza alcun limite di peso) con 4 match sostenuti. Emma Ludovica FRIZZI ha raggiunto un buon 5º nella categoria Open, a un passo dalla zona podio con i suoi 4 match. Un 7º posto nella categoria di peso + 54 Kg. Ottima la prova per Andrea BOZZI nella classe Juniores in entrambe le categorie di peso, – 76 Kg e Open, ma purtroppo le circostanze e le dinamiche di gara non sono state tra le più favorevoli, nonostante la buona condotta agonistica.

Gli atleti del settore giovanile blu/azzurro sono adesso in preparazione per la prestigiosa competizione del circuito mondiale del Karate 1 – YOUTH LEAGUE di Porec (Croazia), che si svolgerà dal 01 al 03 luglio prossimo.

