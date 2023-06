Home

26 Giugno 2023

Karate, cinque folgorini invitati al seminario regionale CTR Fijlkam Toscana

Livorno 26 giugno 2023 – Karate, cinque folgorini invitati al seminario regionale CTR Fijlkam Toscana

“La ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno ha adottato il processo didattico estivo per il Karate, “Competenza tecnica superiore”, al fine di promuovere la crescita specifica dei propri giovani atleti. Questa metodologia mira a sviluppare le competenze nel settore giovanile, sia per i preagonisti (dai 4 anni agli Under 12) che per gli agonisti, fornendo una solida base per la loro evoluzione sportiva e sociale. Il processo si basa sull’esperienza diretta, coinvolgendo emozioni e motivazioni sin dalle prime fasi della formazione.

In linea con questi obiettivi, cinque atleti della ASD 187º Folgore, specializzati nella disciplina Kumite (combattimento a contatto controllato), Andrea BOZZI, Edoardo LIGAS, Emma Ludovica FRIZZI, Jacopo CITI e Leonardo NANNI, sono stati invitati a partecipare al “Seminario Regionale del Centro Tecnico Regionale – CTR FIJLKAM Toscana”. Questo seminario si è svolto presso l’impianto di ricezione di Torre Marina – Marina di Massa dal 22 al 24 del corrente mese.

Durante il seminario, è stato ospite il Maestro Marco LENTINI, collaboratore tecnico della Commissione Nazionale Attività Giovanile – CNAG, al fine di fornire approfondimenti tecnici agonistici di livello internazionale, con particolare enfasi sul circuito giovanile della WKF (World Karate Federation), in vista della prossima stagione 2023/2024 che avrà inizio a settembre.

Il seminario è stato caratterizzato dalla presenza di importanti figure nel Karate nazionale, tra cui il Consigliere Nazionale Alessia COPPOLA NERI, il collaboratore tecnico CNAG Francesco PULEO, il Referente CTR Edgardo ARTINI e altri collaboratori tecnici regionali, tra cui il rinomato Antonio CITI.”