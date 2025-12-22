Home

22 Dicembre 2025

Karate, D'Ambra nuovo tecnico di Asd Esercito Folgore

Livorno 22 dicembre 2025 Karate, D’Ambra nuovo tecnico di Asd Esercito Folgore

ASD Esercito – 187 Folgore: crescita, formazione e qualità al centro del progetto sportivo

La crescita di una società sportiva non passa soltanto dai risultati agonistici, ma soprattutto dalla qualità delle persone che ne costruiscono quotidianamente il percorso. È su questa visione che la ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno continua a investire con convinzione, rafforzando la propria struttura tecnica e dirigenziale attraverso formazione, competenza e professionalità.

Un nuovo e significativo traguardo è stato recentemente raggiunto dallo staff tecnico del club: Antonio D’Ambra ha conseguito la qualifica ufficiale di Allenatore Base di Karate FIJLKAM-CONI, superando con successo il corso federale e l’esame finale. Un riconoscimento che certifica non solo le competenze tecniche, ma anche un percorso lungo oltre trent’anni nel mondo del Karate, fatto di passione, impegno costante e spirito educativo.

L’esame si è svolto presso l’impianto sportivo dell’Accademia Karate di Montevarchi, sotto la supervisione della Commissione Esaminatrice del CRTK – Comitato Regione Toscana settore Karate, composta dai Maestri Lino Milanta, Massimo Costanzo ed Edgardo Artini. Un contesto altamente qualificato che garantisce standard formativi rigorosi e riconosciuti a livello nazionale.

Con questo nuovo inserimento, la ASD Esercito – 187 Folgore porta a undici il numero degli Insegnanti Tecnici, consolidando una struttura sempre più solida, preparata e orientata all’eccellenza sportiva ed educativa. Un dato che testimonia la volontà della società di crescere in modo organizzato, puntando su figure certificate e su un progetto tecnico coerente e duraturo.

La qualifica FIJLKAM, federazione di riferimento del CONI per Karate, Judo, Lotta e Arti Marziali, rappresenta una vera e propria garanzia di qualità. Essere Insegnante Tecnico FIJLKAM significa possedere una formazione ufficiale, acquisita attraverso corsi federali e verificata tramite esami regolamentati, nel pieno rispetto degli standard nazionali e internazionali.

Un insegnante qualificato assicura allenamenti sicuri, una preparazione tecnica adeguata, una crescita sportiva strutturata e il rispetto delle normative federali e CONI. Tutti elementi fondamentali per tutelare la salute degli atleti e accompagnarli in un percorso di sviluppo corretto, sia dal punto di vista fisico che educativo.

Altro aspetto centrale è l’aggiornamento continuo: i tecnici FIJLKAM sono infatti tenuti a partecipare periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento, mantenendo elevati nel tempo gli standard metodologici e professionali. Una garanzia ulteriore per le famiglie e per tutti coloro che scelgono di affidarsi a una realtà sportiva seria e strutturata.

La ASD Esercito – 187 Folgore si conferma così una realtà che valorizza chi sceglie di crescere e far crescere, investendo sulle persone, sulla competenza e su una visione dello sport che mette al centro educazione, sicurezza e qualità. Un progetto che guarda al futuro con solide basi e con l’obiettivo di offrire un ambiente sportivo affidabile, inclusivo e altamente qualificato.

