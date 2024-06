Home

26 Giugno 2024

Livorno 26 giugno 2024 – Karate, due ori per i folgorini agli Open League di Roma

Gli atleti agonisti del settore giovanile appartenente alla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, hanno preso parte alla competizione denominata Open League Roma della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), svoltosi, presso l’impianto sportivo del centro olimpico PalaPellicone in Lido di Ostia – Roma.

L’evento, programmato nel ranking Nazionale e regolamentato dalla Federazione è stata la 3ª (terza) tappa delle 6 prestabilite, ha registrato 1.328 competitori, 272 club presenti e 365 tecnici. Il ranking ha il fine di determinare il posizionamento di merito degli atleti, rispetto ai risultati ottenuti nelle competizioni d’interesse, con l’obiettivo di individuare i futuri atleti che andranno a costituire la squadra della Nazionale Italiana Giovanile, in previsione dei prossimi impegni continentali e intercontinentali.

A premessa di questo, nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” il primo ottimo risultato è giunto dall’atleta combattente Andrea BOZZI che ha conquistato la medaglia d’oro nella classe Under 21 peso – 84 Kg, con i suoi 4 match sostenuti.

A seguire con una prestazione entusiasmante, il folgorino Jacopo CITI, che ha conquistato la medaglia d’oro nella classe Cadetti – 63 Kg. Jacopo, incontrastato durante il suo percorso di gara, ha dato dimostrazione delle abilità oramai ben sviluppate, nel corso dei 6 (sei) confronti sostenuti, totalizzando 13 punti assegnati e 0 punti subiti. La condotta di gara, la tattica e l’ attenzione che il folgorino ha perseguito, gli ha permesso di confrontarsi con gli altri atleti passando i turni per 1 a 0, 3 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0 e la finale dominata per 6 a 0.

Inoltre, buone le prove per Leonardo NANNINI, che ha raggiunto la finalina per la medaglia di bronzo, ma che purtroppo, ha ceduto il passo all’avversario, conquistando un 5º posto in classifica degli Under 14 – 45 Kg.

Nella specialità del Kata “forma” hanno preso parte, nel femminile, Elena DI LELIO che ha conquistato il 5º posto nella classe U 21. Nelle categorie maschili hanno dato confronto Leonardo BOMBARDI, Lorenzo GALLI, Edoardo BARONI, seguiti dal tecnico “Rico SIMONETTI”.

Il club guidato dal “direttore tecnico con le stellette” maestro Antonio CITI, alla fine delle 3 giornate, si è aggiudicato il 7º posto sulle 272, nella classifica generale del medagliere.

