16 Maggio 2025

Karate, giovani promesse della Folgore brillano al Postojna Open in Slovenia

LIVORNO 16 maggio 2025 Karate, è bronzo per Pili in Slovenia

Continua a ritmo serrato e con ottimi risultati il percorso internazionale del settore giovanile dell’ASD Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” di Livorno. Dopo la recente esperienza in Germania, alcuni giovani atleti del club hanno partecipato al prestigioso torneo Postojna Open, andato in scena lo scorso fine settimana nell’omonima città slovena.

A distinguersi nella specialità del Kumite (combattimento a contatto controllato) è stato Edoardo Pili, che ha conquistato una meritata medaglia di bronzo nella categoria Under 10 -30 kg. Il giovane “folgorino” ha mostrato grande determinazione, intraprendenza e spiccate qualità tecniche, confermando l’efficacia del progetto “Talento”, promosso dal club per valorizzare le potenzialità delle nuove leve.

Buone le prove anche di Bianca Boni e Gabriele Pili, entrambi protagonisti delle finali per il bronzo nella fase dei ripescaggi: per un soffio non sono riusciti a salire sul podio, chiudendo comunque al quinto posto nelle rispettive categorie. Gabriele si è distinto anche nella categoria di età superiore, dove ha ottenuto un settimo posto, stesso risultato raggiunto anche da Elyas Amir Rizzo.

Valentina Strazzabosco, pur senza medaglie, ha confermato la propria crescita tecnica con una buona prestazione complessiva, contribuendo a dare ulteriore solidità e continuità ai progressi dell’intero gruppo.

A guidare la trasferta il maestro Antonio Citi, direttore tecnico della ASD Esercito – 187° Folgore, che da anni lavora con dedizione per portare il karate giovanile del sodalizio livornese su palcoscenici internazionali. Il suo impegno, insieme a quello degli atleti e dello staff, rafforza il ruolo del club nella formazione sportiva e nella promozione dei valori dell’arte marziale tra i giovani.