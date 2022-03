Home

Karate, Emma Ludovica Frizzi convocata in Nazionale giovanile

31 Marzo 2022

Livorno 31 marzo 2022

Ancora un’altra grande soddisfazione per il Karate livornese In occasione dell’ importantissimo evento dell’ “Encuentro Internacional Selecciones” (incontro di selezione internazionale) che si volgerà a Toledo – Spagna; al quale prenderà parte la Nazionale Italiana Giovanile di Karate della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arte Marziale) e le nazionali di Spagna, Croazia, Belgio e Porto Rico.

La delegazione italiana, sarà seguita dal Presidente della Commissione Nazionale Attività Giovanile – CNAG M° Gennaro TALARICO.

In questa cornice di alto livello per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”, un’opportunità particolare e unica del suo genere, è giunta la convocazione ufficiale per prenderne parte, della folgorina Emma Ludovica FRIZZI, Campionessa Italiana 2021, atleta in forza al settore giovanile “I Folgorini” dall’anno 2015, della ASD Esercito – 187º Folgore di Livorno.

L’evento permetterà allo staff tecnico della Nazionale Italiana di individuare gli atleti da convocare prossimamente in previsione del Campionato Europeo giovanile, che si terrà nel mese di giugno a Praga – Repubblica Ceca.

