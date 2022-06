Home

Karate, esame di cintura per i folgorini di Asd Esercito. I nomi degli atleti promossi

10 Giugno 2022

Karate, esame di cintura per i folgorini di Asd Esercito. I nomi degli atleti promossi

Livorno 10 giugno 2022

Una MERAVIGLIOSA giornata è stata dedicata interamente alla conclusione di questa stagione sportiva formativa ed educativa per il settore giovanile della ASD Esercito – 187° reggimento paracadutisti “Folgore”.

Nella giornata di martedì scorso, si è svolto il cerimoniale dedicato all’ esame per il passaggio di cintura al grado superiore per i giovani folgorini, con un’età compresa tra i 4 e 11 anni, la fascia di classe definita dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – FIJLKAM, quella dei preagonisti.

Il club blu/azzurro (i colori della Forza Armata, rappresentati dal’ Associazione 187º Paracadutisti) è stato ospitato presso il Centro Addestrativo Multifunzionale – CAM “Lustrissimi” di Livorno, nel quale è stato installato 150 mq di tatami (materassina) nella meravigliosa installazione militare immersa nel verde e che ha accolta un centinaio di intervenuti al sensibile momento di crescita delle giovanissime leve. I

I piccoli “folgorini” hanno dato dimostrazione, innuanzi al pubblico intervenuto, delle nuove generali abilità motorie acquisite, il perfezionamento di quelle già apprese e con l’arricchimento dei contenuti tecnici specifici della disciplina olimpica del Karate, di cui i bambini e bambine, manifestano un sentito coinvolgimento emotivo per le esperienze maturate negli allenamenti, a cui hanno partecipano quotidianamente durante il corso di Karate dell’anno in corso.

All’iniziativa dimostrativa, alcuni componenti del team agonisti si sono esibiti e articolati nella pura espressione delle abilità tecnico agonistiche per le specialità praticate, quella del Kata “forme” e Kumite “combattimento a contatto controllato”.

Tutti i presenti sono stati affascinati dall’ energico e dinamico vigore espresse dalla gestualità tecnica degli atleti più navigati e più esperti (12 – 16 anni d’età) per le prestazioni atletiche dimostrate, peculiarità fondamentali per un Karateka, conquistando il plauso degli intervenuti, ed evidenziando l’entusiasmo dei baby debuttanti riconoscendo nei più grandi d’età, l’esempio di riferimento e da imitare dai giovanissimi talenti del vivaio.

Tutti gli atleti che hanno preso parte all’evento sono stati promossi al grado successivo:

– cintura bianco/gialla: Valentina STRAZZABOSCO;

– cintura gialla: Michele BATTISTA, Bianca BONI, Salvatore COSSU, Andrea DE SANCTIS, Dario DI BASI, Matteo DIODATO, i fratelli Edoardo, Gregorio e Riccardo FRANCI, Emanuele GINI, Andrea GIUGNO, Elyas Amir RIZZO, Gabriele TERMINI, Matilde TROCAR;

– cintura arancio: Gabriele LIGAS, Giulia ROCCHI, Anita SARTOR, Francesco VIVALDI;

– cintura verde: Manuel ADRAGNA

– cintura marrone: Michele TASSAN GURLE, Matteo SARTOR, Angela FAPPIANO;

e atleti dimostratori: Emma Ludovica FRIZZI, Luca PILAGATTI, Nicholas SIMONETTI, Jacopo CITI, Vittoria MILLAURO, Edoardo LIGAS, Alessandro FERRARI e Samuele CORVAGLIA.

La realizzazione della giornata sportiva è stata curata dal Presidente della ASD 187º 1º Luogotenente Qualifica Speciale Oliverio COSTANTINO e da tutto lo staff tecnico, composto dai graduati dell’ Esercito Antonio CITI, Daniele PILAGATTI, Massimiliano PAROLIN e dai tecnici Rico SIMONETTI e Vincenzo CORVAGLIA.

Si annovera che nel medagliere giovanile della ASD 187º, costituita nell’anno 2002, sono stati conquistati 3 titoli di campioni d’Italia, 2 di Vice Campione e 2 medaglie di bronzo al Campionato Italiano di classe.

A conclusione di questo percorso, seguirà il progetto estivo come oramai da diversi anni viene sostenuto dal club, il “ Folgore – Summer Days” destinato a tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questa disciplina olimpica da combattimento e, altrettanto all’implementazione degli schemi motori specifici per gli atleti già avviati, con l’obiettivo della progettualità a lungo medio termine, per la preparazione ai prossimi impegni agonistici da sostenere.

Le attività della ASD 187 Folgore, corso di Karate e progetto estivo, sono iniziative aperte a tutti, chiunque voglia far parte della famiglia i “Folgorini”.

Per informazioni contattare via e-mail sezionesportivafolgore@gmail.com o al sito web: www.karatelivornofolgore.it

