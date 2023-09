Home

Arti Marziali

26 Settembre 2023

Karate Folgore: 2 bronzi in Messico per Bozzi e Citi alla Youth League di Merida

Livorno 26 settembre 2023

Strepitoso risultato ottenuto dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che, con un numero ristretto di atleti apparteniti al proprio settore giovanile, ha preso parte alla 4ª tappa del circuito mondiale denominata “Karate 1 WKF – Youth League di Merida”, organizzata dalla World Karate Federation – WKF (Federazione riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico – CIO) , dal 22 al 25 c.m., presso l’impianto sportivo della stessa Merida, svoltasi nello stato dello Yucatán, Messico.

Con i suoi 18.110 Km di trasferta intercontinentale, i folgorini hanno ben rappresentato la Forza Armata, convocati per l’importante occasione dal Comitato Regionale Toscana Karate – CRTK FIJLKAM Italia, per disputare una delle competizioni più prestigiose del movimento giovanile mondiale.

Nella specialità olimpica del Kumite “combattimento a contatto controllato”, il folgorino Jacopo CITI ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Cadetti (15 – 16 anni d’età) peso – 57 Kg. Senza tregua è stato il susseguirsi dei 4 match sostenuti, uno dopo l’altro a tempi serrati, che ha messo a dura prova l’eccellente stato di forma dell’atleta. Jacopo si è confrontato con avversari di alto livello provenienti da paesi esteri, quali Stati Uniti d’America – USA, Germania e Spagna. Una performance rilevante, che ha garantito, anche dopo la medaglia d’argento conquistata in Svizzera della settimana precedente, questa volta la salito al podio mondiale.

Un’ altro risultato importante è stato ottenuto dall’atleta combattente Andrea BOZZI che ha conquistato la medaglia di bronzo, nella categoria Juniores (17 – 18 anni) peso – 75 Kg. Prestante e di valore è stata la dimostrazione della scuola italiana, il folgorino, nel proprio percorso di gara, con energica presenza si è confrontato con atleti provenienti dalla Germania, Messico, Spagna e Stati Uniti d’America – USA.

Per l’evento, ufficialmente il “direttore tecnico con le stellette” dei “baschi amaranto”, maestro Antonio CITI, è stato convocato dal CTRK per seguire gli atleti della delegazione, quale collaboratore tecnico Regionale.

In conclusione, ottime le prove degli atleti di ASD 187º, che dopo la mirata e attenta preparazione svolta per l’intero arco estivo, inserita nel progetto “Folgore – Summer Days”, sono state implementate in modo progressivo abilità, capacità e prestanza fisica degli atleti. Il successo riscontrato di valore, ha confermato la validità della metodologia di allenamento adottata nei training specifici e dedicati, per il buon andamento e condotta tenuto dagli atleti e dai risultati ottenuti sui quadri di gara internazionali.

Presso la sede della palestra, sita nella Caserma Vannucci, sono ripresi i corsi per la nuova stagione sportiva 2023/24 del settore giovanile. Le iscrizioni sono aperte a tutti, a partire dall’età prescolare (dai 4 anni non compiuti).

Per info sezionesportivafolgore@gmail.com e sito web www.karatelivornofolgore.it

