12 Luglio 2025

“Folgore Summer Days”: sport, mindset e resilienza per formare giovani atleti consapevoli

Livorno 12 luglio 2025 “Folgore Summer Days”: sport, mindset e resilienza per formare giovani atleti consapevoli

Unire preparazione tecnica, crescita personale e sviluppo emotivo: è questa la filosofia che anima il progetto “Folgore Summer Days”, promosso dalla ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno. Un’iniziativa di alto profilo, pensata per offrire ai giovani atleti un percorso di formazione integrato e multilivello, che va ben oltre il solo aspetto fisico e atletico.

L’attività si è svolta presso l’impianto sportivo della palestra interna alla Caserma Paolo Vannucci e ha rappresentato un momento di grande valore formativo. Il cuore dell’evento è stato infatti l’intervento di Alessio Loni, laureato in Scienze Motorie, istruttore del Metodo di Combattimento Militare (MCM) e attualmente in servizio presso il Centro Addestramento Paracadutisti (CAPAR) di Pisa.

Loni ha condotto una sessione specifica sulla lotta a terra e sul combattimento ravvicinato, integrando tecniche derivate dal grappling – come leve articolari, svincolamenti e controllo dell’avversario – in una chiave educativa e funzionale. I ragazzi, coinvolti in esercitazioni pratiche e immersive, hanno avuto modo di confrontarsi non solo con aspetti fisici, ma anche con nuove dinamiche cognitive e relazionali.

Obiettivo dell’attività non era soltanto il miglioramento tecnico, ma la promozione di un “mindset” agonistico positivo, della sicurezza personale, della resilienza emotiva e della padronanza di sé. Tutto questo all’interno di un contesto altamente professionale e motivante, in cui i valori dello sport si fondono con quelli dell’impegno, della disciplina e del rispetto.

Il progetto “Folgore Summer Days” si conferma così un modello educativo multidisciplinare, capace di formare giovani forti, consapevoli e responsabili, pronti ad affrontare con maturità e determinazione non solo le sfide dello sport, ma anche quelle della vita.