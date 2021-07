Home

Karate: Folgorini allo stage dell’allenatore della nazionale giovanile

26 Luglio 2021

Karate: Folgorini allo stage dell’allenatore della nazionale giovanile

Livorno 26 luglio 2021

La giornata dello scorso sabato per il settore giovanile,“folgorini” della ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, è stata ricca di stimoli partecipando allo stage della disciplina olimpica del Karate, per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”, condotto dal maestro Andrea Torre – Allenatore della Nazionale Giovanile e del Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” della Polizia Penitenziaria.

L’ evento, svoltosi presso la struttura espositiva polifunzionale per grandi eventi “Mondolandia” di Montecatini Terme (PT), organizzato dal Comitato Regionale Toscana settore Karate – CRTK della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), guidato dalla subcommissario straordinario settore Karate Manuela Bonamici, ha riscosso un nutrito successo, comprovato dalla partecipazione e dall’afflusso di società provenienti dalla regione Toscana, Abruzzo, Umbria e Lazio.

Un full immersion di altro profilo tecnico e d’esperienza è stata trasmessa ai giovanissimi atleti combattenti blu/azzurro (i colori della ASD 187°) Under 14 e U 16, Andrea Bozzi, Edoardo Ligas, Emma Frizzi, Federico Picchiotti, Jacopo Citi, Nicholas Simonetti e Vittoria Millauro, che hanno partecipato con energico entusiasmo negli allenamenti, proposti in due sessioni di un’ora e mezza, uno la mattina e l’altro il pomeriggio. Un’esperienza coinvolgente che ha arricchito e motivato i ragazzi al raggiungimento di traguardi ambiziosi, quello del training, posti dal maestro Torre, quali obiettivi da raggiungere per eccellere nelle prestazioni tecnico/tattico individuali.

I folgorini sono stati seguiti negli step della giornata dal “tecnico con le stellette” Antonio Citi.

