26 settembre 2019

Karate: Francesca Giraldi in partenza con la delegazione Toscana al trofeo Coni

Livorno 26 settembre 2019 – Grande entusiasmo per tutta la ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, per la propria folgorina Francesca Giraldi, che nella giornata di oggi, partirà in trasferta con tutta la delegazione del CONI TOSCANA, per disputare la finale nazionale del Trofeo Coni, che si svolgerà venerdì in Calabria, presso l’impianto sportivo di Isola Capo Rizzuto – Crotone.

Per la disciplina olimpica del Karate FIJLKAM, l’“atleta combattente” Francesca, è una delle componenti della squadra regionale di Kumite “combattimento a contatto controllato”. Questa è composta da 5 elementi, di cui 3 maschi per la categoria di peso kg 40,50,61 e 2 femmine per kg 42 e 53.

Tutti gli elementi titolari della rappresentativa sono i titolati campioni regionali e la Giraldi è la “premier” della 53 Kg.

Lo svolgimento del Trofeo Coni è articolato in 2 fasi:

1) la fase Regionale, attraverso lo svolgimento del campionato individuale;

2) la fase Nazionale, attraverso la disputa del campionato a squadre.

Per questo appuntamento agonistico molto importante, la preparazione estiva è stata intensa e mirata per l’occasione, guidata dai tecnici Daniele Pilagatti e Antonio Citi, a seguito del progetto “Folgore – Summer Days 2019”, nel quale, Francesca è stata assieme ai suoi compagni blu/azzurro del settore giovanile, impegnata in ritiro presso le sedi:

Accademia Navale della Marina Militare di Livorno, dal 09luglio al 31 agosto;

Centro Sportivo Olimpico Esercito – CSOE di Roma, dal 29 al 31 luglio;

Caserma Vannucci di Livorno, dal 01settembre.