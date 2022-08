Home

Sport

Arti Marziali

Karate, i folgorini alle prove selettive regionali

Arti Marziali

6 Agosto 2022

Karate, i folgorini alle prove selettive regionali

Livorno 6 agosto 2022

Un altro importante traguardo è stato raggiunto dal Comitato Regionale Toscana Karate – CRTK, ben rappresentato dal V. Presente 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐚 𝐁𝐎𝐍𝐀𝐌𝐈𝐂𝐈, che nel week-end di fine luglio, ha organizzato in parallelo due attività in contemporanea, sviluppate dal Centro Tecnico Regionale – CTR, per la specialità del Kata, che si è svolta a Camaiore (LU), mentre quello del Kumite “combattimento a contatto controllato”, si è svolta a Montecatini Terme.

L’attività in “dual band” ha dato occasione di registrare una forza pari di oltre 150 unità, tra tecnici in concorso e atleti presenti, con l’obiettivo di selezionare i prossimi titolari che rappresenteranno il team CTR Toscana, per entrambe le specialità, in previsione del prossimo Campionato Italiano per Regioni e delle prossime attività internazionali.

A questa essenziale occasione non potevano mancare gli specialisti del Kata in forza alla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno con i folgorini Samuele CORVAGLIA e Elena Di LELIO, inoltre tra i quadri tecnici regionali presente Vincenzo CORVAGLIA.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin