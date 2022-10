Home

31 Ottobre 2022

Karate, i folgorini Bozzi e Romano volano agli assoluti di Torino

Livorno 31 ottobre 2022 – Karate, i folgorini Bozzi e Romano volano agli assoluti di Torino

ASD Esercito – 187 Folgore con i propri atleti ha preso parte alla competizione più attesa della classe Seniores (17 – 35 anni d’età); il Campionato Italiano Assoluto articolato dalla fase di qualificazione regionale, organizzato dal Comitato Regionale Toscana settore Karate – CRTK, che garantisce agli atleti qualificati, l’accesso e il concorre alle finali nazionali, che si terranno il prossimo mese nei giorni di sabato 19 e domenica 20, nella città di Torino.

Appena 17enne da qualche giorno, il più giovane della classe maggiore; l’atleta Andrea BOZZI ha conquistato magistralmente la medaglia d’oro nella categoria – 75 Kg di peso.

Andrea ha affrontato la competizione con i suoi tre match tutti in vantaggio, dalla durata di tempo previsto nei 3 minuti di combattimento effettivo.

Il folgorino, ha condotto la marcia verso il gradino più alto del podio esprimendo una condotta impeccabile. Ha passando i turni per 3 a 1, 5 a 1 e nella finale, ha dominato con un netto 6 a 0.

Espressione tecnica e tattica sono stati gli ingredienti, sui quali l’esperienza del giovane atleta ha ben ponderato e calibrato, le adeguate e opportune azioni di interazione sviluppate.

Buona la prova di Giovanni ROMANO, ma la partenza energica non è bastata per proseguire la marcia. Romano si è fermato nella disputa della finalina per la medaglia di bronzo, aggiudicandosi il 5º posto e il pass per le finali.

I seniores blu/azzurro sono stati seguiti dall’insegnante “tecnico con le stellette” Antonio CITI e Rico SIMONETTI.

Il settore giovanile della ASD 187º sarà impegnato nel prossimo fine settimana, tutto internazionale, nella Repubblica di San Marino e poi più a est, in Polonia.

In foto: Andrea Bozzi con l’allenatore Antonio Citi

