Karate, i “folgorini” protagonisti ai CTR Games: due atleti livornesi convocati per il Centro Italia

28 Dicembre 2025

Livorno 28 dicembre 2025

Livorno torna protagonista nel panorama nazionale del karate grazie agli atleti della ASD Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, che saranno tra i protagonisti dei “CTR Games”, prestigiosa competizione organizzata dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM).

La manifestazione, strutturata come un quadrangolare a squadre, vedrà confrontarsi la Nazionale Italiana e le rappresentative delle tre macro-aree geografiche del Paese: Nord, Centro e Sud Italia. Per la selezione del Centro Italia sono stati convocati due giovani talenti livornesi in forza alla Folgore: Jacopo Citi e Andrea Bozzi.

Jacopo Citi, attualmente terzo nel ranking nazionale Juniores, rappresenta una delle realtà più consolidate del movimento giovanile, mentre Andrea Bozzi, terzo nella categoria Under 21, conferma la qualità e la continuità del lavoro svolto all’interno del gruppo sportivo militare.

L’appuntamento è fissato per domenica 28 presso il Centro Olimpico PalaPellicone di Lido di Ostia, punto di riferimento del karate nazionale e sede abituale delle competizioni federali di alto livello. Un palcoscenico prestigioso che offrirà ai giovani atleti l’opportunità di misurarsi con i migliori interpreti italiani della disciplina.

I CTR Games rappresentano non solo una competizione di rilievo, ma anche un momento di crescita e confronto fondamentale nel percorso sportivo degli atleti, spesso osservati speciali in chiave azzurra. Per Citi e Bozzi si tratta di una vetrina importante, che premia l’impegno, la costanza e i risultati ottenuti nel corso della stagione.

Ancora una volta, la Folgore di Livorno conferma il proprio ruolo centrale nella formazione di atleti di alto profilo, capaci di distinguersi a livello nazionale e di portare alto il nome della città e dell’Esercito nello sport.

