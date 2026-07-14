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Karate, il Folgore Summer Days punta su scienza e formazione per i giovani atleti

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14 Luglio 2026

Karate, il Folgore Summer Days punta su scienza e formazione per i giovani atleti

Livorno 14 luglio 2026

Prosegue con successo il Laboratorio del Folgore Summer Days, il percorso formativo dedicato al karate promosso e interamente progettato dall’ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno. L’iniziativa, in programma da giugno a settembre, si propone di garantire continuità negli allenamenti estivi attraverso un metodo che coniuga preparazione tecnica, ricerca scientifica e crescita personale dei giovani atleti.

L’ultimo appuntamento, svoltosi sabato scorso dalle 9.30 alle 11.30, è stato diretto dal dottor Mirko Zisi, che ha guidato il lavoro mettendo a disposizione dei “Folgorini” le competenze acquisite nel corso della sua esperienza accademica e professionale nelle Scienze Motorie, nella Scienza e Tecnica dello Sport, nella Posturologia Clinica e Sportiva, nella Chinesiologia Posturale e nella preparazione fisica applicata alla prestazione.

L’allenamento è stato sviluppato secondo un approccio scientifico e personalizzato, con esercitazioni mirate al miglioramento del gesto tecnico, della coordinazione, della stabilità, dell’efficienza neuromuscolare e della prevenzione degli infortuni. Ogni attività è stata costruita seguendo le più recenti evidenze scientifiche e adattata alle esigenze del karate giovanile e alle diverse fasi di crescita degli allievi.

A rendere ancora più significativa la giornata è stata la presenza di Carlo Francesco Tombolini, direttore tecnico della ASD Accademia Militare di Modena, e di Edgardo Artini, direttore tecnico dell’Accademia Karate Montevarchi ASD, che hanno condiviso con i partecipanti un’importante esperienza di confronto tecnico e formativo, confermando il valore educativo e metodologico del progetto.

Il Folgore Summer Days non si limita a proporre un semplice programma di allenamenti estivi, ma punta a creare un ambiente in cui competenze scientifiche, esperienza sul campo e cultura dell’allenamento si fondono in un percorso educativo rivolto alle nuove generazioni.

Gli appuntamenti proseguiranno ogni martedì e sabato fino al mese di settembre, dando continuità a un progetto che, anno dopo anno, si distingue per serietà, metodo e attenzione alla formazione.

«Alla ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno crediamo che l’eccellenza non rappresenti un traguardo, ma un modo di operare, fatto di studio, ricerca, competenza e costante miglioramento. Qui non alleniamo soltanto atleti: formiamo persone, costruiamo competenze e trasmettiamo una cultura dell’allenamento destinata a durare nel tempo», sottolinea l’associazione.