Arti Marziali

12 Aprile 2023

Karate, la Nazionale Italiana Giovanile convoca 6 folgorini

Livorno 12 aprile 2023

Un intenso lavoro durato tre giorni, è stato presentato agli allenamenti condotti dalla Nazionale Italiana Giovanile di Karate della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) a Riccione, nei giorni 06-07-08 scorsi, ai quali, sono stati convocati, per i risultati ottenuti nelle competizioni, ben 6 atleti del Settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno.

Il Seminario Nazionale guidato dalla Commissione Nazionale Attività Giovanile – CNAG, ha monitorato i giovani talenti giunti da tutta Italia e tra questi, i folgorini Andrea BOZZI, Edoardo LIGAS, Elena Di LELIO, Emma Ludovica FRIZZI e Nicholas SIMONETTI, al fine di accrescere nelle prossime generazioni di atleti “azzurrini”, competenze e conoscenze sempre più adeguate ai tempi, con specifiche caratteristiche, per rispondere tempestivamente alle nuove e continue sfide agonistiche richieste in campo internazionale, soprattutto in previsione del prossimo Campionato Europeo, che si terrà nel mese di febbraio anno 2024.

La trasferta è stata curata dal “tecnico con le stellette” Antonio CITI.

