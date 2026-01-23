Home

Karate, l’ASD Esercito – 187° Folgore Livorno brilla al Gran Prix Croatia

23 Gennaio 2026

Livorno 23 gennaio 2026

Importante esperienza internazionale per il settore giovanile della ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, protagonista al prestigioso Gran Prix Croatia di Karate, andato in scena nel fine settimana scorso a Rijeka, in Croazia. Una competizione di altissimo livello che ha visto la partecipazione di 1.589 atleti, 232 club e 27 nazioni, confermandosi uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama karateistico europeo.

Per la società livornese, che veste i colori blu e azzurro della Forza Armata, si è trattato del primo evento internazionale inserito nel calendario stagionale, una scelta strategica che ha permesso ai giovani atleti di confrontarsi con una realtà competitiva di assoluto prestigio.

Nella specialità Kumite (combattimento a contatto controllato) il risultato più significativo è arrivato grazie a Edoardo Pili, che ha conquistato una medaglia di bronzo nella categoria Under 10 -27 kg. Una prestazione di grande valore, frutto di impegno, determinazione e maturità sportiva, che testimonia il percorso di crescita del giovane atleta.

Buoni riscontri anche da Bianca Boni e Valentina Strazzabosco, entrambe classificatesi al settimo posto dopo i ripescaggi, mentre Jacopo Citi, al termine di quattro incontri combattuti, ha visto sfumare l’accesso alle medaglie fermandosi ai quarti di finale.

Nella specialità Kata (forme) è arrivata la medaglia d’oro di Vincenzo Corvaglia, autore di una prova di altissimo livello che ha confermato la qualità del lavoro svolto nel settore master del club livornese.

Positive, seppur non sufficienti per il passaggio del turno, anche le prestazioni di Olga Giuntini, Andrea Bozzi e Simone Corvaglia, che hanno dimostrato buone capacità tecniche e importanti margini di crescita in un contesto internazionale altamente competitivo.

La spedizione croata è stata guidata dal maestro Antonio Citi, con il supporto dell’accompagnatore ufficiale Andrea Boni, a coronamento di un’esperienza sportiva e formativa di grande valore per tutto il gruppo.