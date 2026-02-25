Home

25 Febbraio 2026

Karate, l’Asd Folgore all’Open League Lombardia

Medaglia d'oro per Jacopo Citi

Livorno, 25 febbraio 2025

Ancora un importante successo per il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, protagonista nel fine settimana scorso alla Open League Lombardia, prestigiosa competizione nazionale organizzata dalla FIJLKAM settore Karate, il circuito federale che delinea i migliori atleti del panorama italiano.

La gara, valida per la classifica nazionale di merito “Ranking”, rappresenta un passaggio fondamentale per i giovani karateka più competitivi della penisola: le graduatorie sono infatti osservate con particolare attenzione dalla Commissione Nazionale Attività Giovanile (CNAG), organismo incaricato di individuare il vivaio della Nazionale Italiana.

Sui tatami dell’impianto sportivo di Vigevano (Pavia) si sono confrontati ben 1.505 atleti in rappresentanza di 293 società, in un contesto tecnico di altissimo livello.

Nella specialità del Kumite (combattimento a contatto controllato), splende la medaglia d’oro di Jacopo Citi, categoria Juniores (16-17 anni), -76 kg.

All’esordio nella nuova categoria di peso, Jacopo ha disputato cinque match impeccabili, imponendosi con autorità: 2-0, 4-0, 6-0, 3-0, fino alla finale vinta con maestria per 2-1. Un percorso netto, costruito su determinazione, concentrazione e una gestione tattica matura che ha evidenziato una significativa evoluzione tecnica dell’atleta.

Continua a mettersi in luce anche Bianca Boni, che conquista una splendida medaglia d’argento nella categoria Under 14 (12-13 anni), -42 kg.

Appena dodicenne e tra le più giovani della categoria, Bianca ha dominato le fasi eliminatorie con risultati convincenti (2-0, 5-1, 4-0), cedendo soltanto in finale per 7-1. Per lei si tratta della terza medaglia nel circuito federale, conferma di un percorso di crescita costante e di prospettive molto promettenti.

Altri risultati

Sfiora il podio Valentina Strazzabosco, che chiude al quinto posto dopo la “finalina” per il bronzo.

Settima posizione per Elyas Amir Rizzo, mentre buone le prove di Olga Giuntini, Gabriele Pili e Leonardo Nannini, protagonisti di prestazioni incoraggianti in un contesto altamente competitivo.

Gli atleti sono stati guidati dal direttore tecnico, con le stellette, Antonio Citi, che ancora una volta ha condotto i giovani folgorini a rappresentare con orgoglio i colori blu/azzurro della Forza Armata ai vertici delle competizioni ufficiali.

Un risultato che conferma la solidità del progetto tecnico e del MIND SET agonistico della ASD Esercito – 187 Folgore e la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile, sempre più protagonista nel panorama nazionale del karate.