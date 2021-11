Home

Sport

Arti Marziali

Karate, Leonardo Bombardi convocato in Nazionale

Arti Marziali

11 Novembre 2021

Karate, Leonardo Bombardi convocato in Nazionale

Livorno 11 novembre 2021

Grande soddisfazione per la convocazione nella Nazionale Italiana giovanile per Leonardo BOMBARDI, del settore giovanile costituito dalla ASD Esercito – 187º Folgore di Livorno, che, in previsione del prossimo importante impegno agonistico sostenuto dalla FIJLKAM settore Karate, l’atleta della ASD 187º si confronterà sui quadrati di gara per la specialità del Kata “forme”.

La delegazione giovanile prenderà parte alla competizione internazionale “Istria Cup” di Karate, che si svolgerà a Porec – Croazia dal 12 al 14 del c.m, in preparazione al prossimo Campionato Europeo giovanile che si disputerà a Praga – Repubblica Ceca, nel prossimo venturo febbraio 2022.

La Commissione Nazionale Attività Giovanile – CNAG, che ha individuato i giovani talenti, condurrà, il prossimo venerdì, la trasferta per l ’esperienze in “azzurro” e gli atleti saranno seguiti in gara dal Presidente di Commissione M. Gennaro TALARICO, dal Componente di Commissione Andrea TORRE e dagli Allenatori Federali Antonio CALIFANO, M. Tiziana COSTA, M. Ciro DE FRANCESCO, M. Simone GENOCCHIO, M. Francesco MAFFOLINI.

Tutta la ASD 187º sostiene il giovane porta colori in questo momento di vivace gioia e supporta, a pieno titolo, il tecnico Vincenzo CORVAGLIA per i brillanti risultati ottenuti dalla giovane promessa. Forza Leonardo!

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin