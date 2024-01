Home

Sport

Arti Marziali

Karate Livorno, Jacopo Citi conquista l’argento al Gran Prix Croatia

Arti Marziali

22 Gennaio 2024

Karate Livorno, Jacopo Citi conquista l’argento al Gran Prix Croatia

Livorno 22 gennaio 2024 – Karate Livorno, Jacopo Citi conquista l’argento al Gran Prix Croatia

1.342 chilometri di piena soddisfazione per la ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, che ha partecipato con successo alla competizione internazionale del “Gran Prix Croatia” svoltasi lo scorso weekend presso l’impianto sportivo di Samobor, in Croazia.

A questo eccezionale evento, che ha visto la partecipazione di 1.539 iscritti provenienti da 233 club rappresentanti 29 nazioni estere, partecipano ogni anno numerose squadre nazionali estere in previsione del Campionato Europeo che si tiene tradizionalmente nel mese di febbraio, quest’anno in Georgia.

In questo contesto di alto livello tecnico e forte spirito agonistico, nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”, il giovane Jacopo CITI della Folgore ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Cadetti (14 – 15 anni) con un peso di -52 Kg. Ha affrontato con successo 5 match, dimostrando una condotta tattica mirata e opportuna che gli ha garantito un meritato posto sul podio. Questo risultato conferma la sua recente convocazione come membro della Nazionale Italiana giovanile in vista del prossimo Campionato Europeo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin