18 Aprile 2023

Karate, Nannini campione toscano e bronzo per Tassan Gurle

Giovani e promettenti promesse del settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, hanno brillato, domenica scorsa, alla fase regionale per la qualificazione al Campionato Italiano Esordienti (12 – 13 anni d’età) nella specialità olimpica del Kumite “combattimento a contatto controllato” e nel medesimo evento, a seguito la qualificazione del Trofeo CONI.

L’evento, organizzato dal Comitato Regionale Toscana Karate – CRTK della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), si è svolto domenica scorsa, presso l’impianto sportivo di Chiesina Uzzanese – Pistoia.

Importante l’ esordio maturato, sul quadrato di gara, dal folgorino Leonardo NANNINI che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria maschile di peso – 43 Kg. Leonardo, preciso e attento, ha mantenuto costante in tutti e 3 (tre) i combattimenti, una condotta agonistica impeccabile e, questa, gli ha permesso di aggiudicarsi le vittorie negli incontri disputati, primeggiando per iniziativa e per una eccellente qualità tecnica dimostrata, valevole per accreditarsi il titolo di “Campione Toscano”.

A seguito nella medesima categoria il folgorino Michele TASSN GURLE, che ha conquistato la medaglia di bronzo con i suoi tre match sostenuti e aggiudicandosi, nella disputa della finalina, la salita al podio.

La competizione ha proseguito con il Trofeo CONI fase regionale, nella quale i vincitori delle varie specifiche categorie di peso, della fase di qualificazione al Campionato Italiano, si sono confrontate in unico scontro diretto, tra questi, la – 43 Kg con quella della – 48 Kg.

La differenza di peso, per il NANNINI, non ha influenzato nell’ottima prestazione tecnica, che gli ha permesso di vincere l’incontro per 1 a 0 e, con questo, Leonardo ha addizionato nell’occasione il 1º classificato e la convocazione a prendere parte, quale titolare, nella squadra regionale CONI Toscana.

Gli atleti sono stati guidati dal “tecnico con le stellette” Antonio CITI e Rico SIMONETTI.

Gli atleti e lo staff tecnico saranno impegnati nel prossimo mese alle finali del Campionato Italiano Esordienti, che si svolgerà presso il centro olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia – Roma. Inoltre, nel mese di settembre, in Molise, si svolgerà la fase nazionale del Trofeo CONI.

