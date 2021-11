Home

Sport

Arti Marziali

Karate, oro femminile al campionato italiano cadetti per Emma Ludovica Frizzi

Arti Marziali

9 Novembre 2021

Karate, oro femminile al campionato italiano cadetti per Emma Ludovica Frizzi

Livorno 9 novembre 2021

Un altro meraviglioso risultato è stato conquistato dallo staff tecnico della ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, che nelle giornate del week end scorso, ha messo in campo gli atleti che hanno concorso al “CAMPIONATO ITALIANO CADETTI” (14 – 15 anni), per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”, confrontandosi sui 4 quadrati di gara, allestiti presso il centro olimpico PalaPellicone della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) a Lido di Ostia – Roma, per la conquista del “titolo italiano”.

Rilevanti, i numeri registrati dall’organizzazione con la presenza di 214 club in gara e 500 i competitori che si sono dati battaglia nelle due intense giornate agonistiche.

Quella dell’atleta Emma Ludovica FRIZZI è stata una prestazione incredibile ed ha conquistato la medaglia d’oro, incoronando il sogno del tricolore con il titolo di “Campione d’Italia”, nella categoria 61 Kg, femminile.

5 i match sostenuti dalla contendente, sorpassati per 6 a 1, 4 a 0, 2 a 0, 3 a 1 e si è aggiudicata la finale con un netto 2 a 0. Una scalata sorprendete, emozionante quanto sofferta per raggiungere la vetta e il gradito più alto del podio, proprio per la singolare cronistoria del “dietro le quinte” di Emma, che proviene da un trascorso di fermo forzato pari a 9 mesi circa, che, superata la criticità già in tempo di covid, ha proseguito con un “restart” verso la marcia agonistica.

A seguito Francesca GIRALDI, che ha conquistato la medaglia d’argento confrontandosi in cinque incontri, passando il primo per antei (giudizio arbitrale), il secondo 3 a 0, il terzo 2 a 0, quarto 4 a 2, il quinto ha ceduto il passo all’avversario e si è fermata in finale per 0 a 3 classificandosi al secondo posto.

Inoltre, buona la prova del folgorino Federico PICCHIOTTI che con energico entusiasmo e con condotta esemplare, purtroppo arresta la marcia in avanzata.

Il settore giovanile, tra cui la giovane adolescente, Emma, è stata preparata, seguita e accompagnata dal “tecnico con le stellette” – blu/azzurro (i colori dell’Associazione 187° ) Antonio CITI che per tutto il periodo estivo durante il progetto “Folgore – Summer Days”, supportato logisticamente dall’ Accademia Navale e svolto presso il circolo ufficiali – Villa Marina, sono stati effettuati allenamenti estivi mirati e dedicati esclusivamente alle fasce giovanili fino all’esordio e al successo più importante del momento.

Ad oggi, tra le schiere della ASD 187, a partire dal Campionato Italiano 2018 al 2021 sono stati registrati 3 titoli italiani, 2 medaglie d’argento e una di bronzo.