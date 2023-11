Home

Karate, oro per Bozzi e tre quinti posti agli open di Liublijana

28 Novembre 2023

Karate, oro per Bozzi e tre quinti posti agli open di Liublijana

Continuano gli ottimi risultati sportivi da parte dei folgorini appartamenti al settore giovanile della ASD Esercito- 187 Folgore di Livorno, per la disciplina olimpica del Karate FIJLKAM

I giovani folgorini si sono cimentati alla competizione internazionale denominata Open di Lijubliana in Slovenia, svolta presso la omonima città, capitale del paese.

Eccellente risultato ottenuto dall’atleta Andrea BOZZI, che ha conquistato la medaglia d’oro nella classe Under 21 (18 – 20 anni d’età) peso – 75 Kg. Tre, sono stati gli incontri della durata di 3 minuti effettivi, che sono stati sostenuti dai competitori, tra questi, Andrea si è confrontato con atleti avversari della Slovenia durante la fase dei preliminari e, particolarmente combattuta è stata la finale, con l’atleta di nazionalità libanese.

Inoltre, sono seguite 3 finaline per la medaglia di bronzo disputate per gli atleti Bianca BONI nella classe Under 12 peso – 39 Kg, Maria Cecilia PANINI nella Juniores – 66 Kg e Leonardo NANNINI negli U 14 – 40 Kg, che purtroppo hanno ceduto il passo all’avversario, classificandosi tutti al 5º posto.

Buona la prova per Valentina STRAZZABOSCO, giovanissima atleta in formazione. Gli atleti sono stati seguiti dai tecnici delle ASD Esercito, dai rispettivi maestri Antonio CITI per 187 Folgore e Carlo Francesco Tombolini per l’Accademia Militare di Modena.

