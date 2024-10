Home

21 Ottobre 2024

Livorno 21 ottobre 2024 – Karate: oro per Strazzabosco e bronzo per Bozzi a Belgrado

Successi internazionali per il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che ha preso parte alla competizione “Trophy of Serbia – Belgrade Winner”, svoltasi domenica scorsa, presso l’impianto sportivo della capitale Belgrado, in Serbia.

1258 i competitori, 11 paesi esteri, rappresentati dai 115 club presenti, questi sono i dati ufficiali registrati dall’organizzazione.

Nella specificità del Kumite “combattimento a contatto controllato” femminile la folgorina Valentina STRAZZABOSCO, ha conquistato la medaglia d’oro nella classe Under 12 – 32 Kg. Determinata la marcia verso il podio, che ha visto Valentina incontrastata e particolarmente combattiva. Ha imposto la propria condotta di gara primeggiando sulle avversarie. Il percorso agonistico attagliato alla folgorina è integrato al “progetto talento”, promosso dalla ASD 187, a cui Strazzabosco ha aderito. Il risultato ottenuto avvalora i contenuti di lavoro del progetto, che si articola sia in performance formative di indirizzo tecnico, sia nel livello della qualità del mindset.

Nel maschile Andrea BOZZI ha conquistato la medaglia di bronzo nella U 21, categoria di peso – 84 Kg. Una categoria importante in termini di prestanza fisica, ma nonostante ciò, Andrea ha contrastato l’avanzata avversaria esprimendo il potenziale individuale di cui è stato dotato tecnicamente quanto in performance agonistica.

Nella classe Juniores, Jacopo CITI si arresta alla posizione del 7º posto nella classe Juniores – 68 Kg.

Buone le prove di Bianca BONI e Leonardo NANNINI, esperienze che aggiungono e che contribuiscono alla crescita sportiva quanto quell individuale. Gli atleti sono stati guidati nell’avventura serba, dal “direttore tecnico con le stellette” maestro Antonio CITI.

