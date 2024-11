Home

8 Novembre 2024

Karate, Parolin nuovo istruttore di Asd Esercito 187° folgore Livorno

Livorno 8 novembre 2024 Karate, Parolin nuovo istruttore di Asd Esercito 187° folgore Livorno

Formazione tecnica Federale, è il canale formativo di specializzazione mirato agli insegnanti tecnici della Fijlkam e la Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, garantisce per il proprio settore giovanile di Karate, il percorso di qualità e professionalità dei quadro di tecnici formati presso la “Scuola Nazionale del Centro Olimpico del PalaPellicone” in Lido di Ostia – Roma.

Concluso, il “Corso per insegnate tecnico categoria Istruttore” trasferendo competenze di tipo tecnico-professionale di medio e alto livello riferite a specifiche aree di riferimento per la disciplina olimpica del Karate e a pieno titolo acquisisce la qualifica Massimiliano Parolin, dopo il percorso formativo svolto in modalità e-learning, per le lezioni teoriche a distanze e in presenza dal 15 al 19 ottobre.