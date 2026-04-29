Arti Marziali

29 Aprile 2026

Livorno 29 aprile 2026 Karate, successi al CRO CUP in Croazia per i giovani folgorini

Il settore giovanile del club ha dimostrato il desiderio al confronto e la predisposizione al sano sentimento agonistico, portando a casa un totale di cinque medaglie.

– Medaglia d’argento per Valentina Strazzabosco nella categoria U14 – 37 Kg.

Questi risultati testimoniano il valore del progetto Talento, un’iniziativa della club blu/azzurro, colori di rappresentanza della Forza Armata, che ha come obiettivo l’accrescimento delle competenze tecniche e del mindset agonistico dei giovani atleti. Questo programma si fonda su esperienze dirette e di alta qualità maturata sul campo, volte a formare atleti preparati per le competizioni.

Impegno e leadership

Buono l’impegno e la perseveranza mostrata dai giovani sportivi, come nel caso di Edoardo Pili e Andrea Giugno, che, sebbene non medagliati, hanno dimostrato una forte dedizione e voglia di migliorarsi.

Tutti gli atleti sono stati guidati dal maestro Antonio Citi (Direttore Tecnico con le stellette), la cui esperienza e leadership hanno giocato un ruolo fondamentale nel preparare i giovani sportivi.