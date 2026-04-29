Karate, successi al CRO CUP in Croazia per i giovani folgorini
Livorno 29 aprile 2026 Karate, successi al CRO CUP in Croazia per i giovani folgorini
Risultati emergenti
Il settore giovanile del club ha dimostrato il desiderio al confronto e la predisposizione al sano sentimento agonistico, portando a casa un totale di cinque medaglie.
– Zoe Biasci (U12 – 27 Kg)
– Bianca Boni (U14 – 47 Kg)
– Elyas Amir Rizzo (U14 – 45 Kg)
– Jacopo Citi (Juniores – 76 Kg)
Il Progetto Talento
Questi risultati testimoniano il valore del progetto Talento, un’iniziativa della club blu/azzurro, colori di rappresentanza della Forza Armata, che ha come obiettivo l’accrescimento delle competenze tecniche e del mindset agonistico dei giovani atleti. Questo programma si fonda su esperienze dirette e di alta qualità maturata sul campo, volte a formare atleti preparati per le competizioni.
Buono l’impegno e la perseveranza mostrata dai giovani sportivi, come nel caso di Edoardo Pili e Andrea Giugno, che, sebbene non medagliati, hanno dimostrato una forte dedizione e voglia di migliorarsi.
e coltivando giovani e desiderosi talenti in erba per il prossimo futur