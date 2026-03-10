Home

Livorno 11 marzo 2026 Karate, tre atleti della Asd Folgore qualificati al Campionato Italiano Assoluto

Prosegue il percorso di crescita degli atleti combattenti della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che dopo aver completato il percorso nelle categorie giovanili sono ormai approdati alla categoria Seniores (18-35 anni). Gli atleti hanno preso parte alla fase di qualificazione regionale al Campionato Italiano Assoluto FIJLKAM di Karate, disputata domenica scorsa presso l’impianto sportivo di Empoli.

La competizione, organizzata dal Comitato Regionale Toscano Karate (CRTK), ha visto confrontarsi numerosi atleti provenienti dai club di tutta la regione, dando vita a una giornata di sport ad alto livello tecnico.

Nella specialità Kata (forme) è arrivata la medaglia d’oro per Samuele Corvaglia, autore di una prova convincente e tecnicamente solida, che lo proietta con fiducia verso i prossimi impegni agonistici.

Nella specialità Kumite (combattimento controllato), nel settore femminile, Emma Ludovica Frizzi ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -61 kg. Dopo oltre tre anni di stop, l’atleta della ASD Folgore è tornata sul tatami dimostrando determinazione e continuità nonostante il lungo periodo di assenza dalle competizioni.

Nel settore maschile è arrivato un altro bronzo grazie ad Andrea Bozzi, nella categoria -84 kg, che ha conquistato il terzo posto vincendo con autorità la finale per il bronzo nella fase dei ripescaggi.

Per Samuele Corvaglia, Andrea Bozzi e Jacopo Citi, quest’ultimo classificatosi al 7º posto, per i 3 atleti è arrivato il pass per la finale del Campionato Italiano Assoluto, che si disputerà presso il Centro Olimpico “PalaPellicone” di Lido di Ostia (Roma).

Gli atleti blu/azzurro, colori di rappresentanza della Forza Armata, sono stati accompagnati dal Direttore Tecnico maestro Antonio Citi e da Vincenzo Corvaglia.