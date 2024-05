Karate under 14, bronzo per Bianca Boni e Valentina Strazzabosco

Arti Marziali

14 Maggio 2024

Continua in fase permanente, la formazione internazionale dedicata al settore giovanile “I Folgorini” di Karate, costituito dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che oramai dall’anno 2017 avanza il progetto dedicato a partire dagli Under 12, secondo il trend estero, riguardo la crescita agonistica nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”.

A questa premessa, le folgorine blu/azzurre (i colori del club in rappresentanza della Forza Armata) hanno preso parte alla competizione Open di Postojna, svoltasi nel week end scorso, presso l’impianto sportivo della omonima di città della Slovenia.

Confermato il buon andamento e l’ottimo riscontro del progetto, avvenuto con il podio dalle atlete combattenti Bianca BONI e Valentina STRAZZABOSCO, che entrambe, hanno conquistato la medaglia di bronzo nella classe superiore di età, rispetto alla propria, schierate nella classe Under 14, – 40 Kg.

Terze a pari merito, sono state le conferme nelle “finaline”, che durante le fasi dei ripescaggi, Bianca e Valentina hanno dimostrato una particolare determinazione mettendo in campo le conoscenze tecniche e tattiche affinate in questo percorso, confrontandosi con le avversarie estere da un temperamento ben combattivo.

Inoltre, la Boni, nella U 12 – 34 Kg, in corsa ha ulteriormente raggiunto la “zona podio” disputato la seconda finale per il bronzo, ma anche se in netto vantaggio sull’avversario per 4 a 2, l’inesperienza dell’atleta l’ha portata a commettere delle penalità che l’hanno condotta alla squalifica e fermarsi al 5º posto.

La trasferta partita per le giovani promesse è stata guidata dal “Tecnico con le stellette” maestro Antonio CITI.