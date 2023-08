Home

Cronaca

Karima canta con il coro dei detenuti: “Un canto libero”

Cronaca

18 Agosto 2023

Karima canta con il coro dei detenuti: “Un canto libero”

Livorno 18 agosto 2023 – Karima canta con il coro dei detenuti: “Un canto libero”

La cantante livornese Karima ha vissuto un’esperienza intensa e toccante, cantando con il coro “Unanime”, formato da 23 detenuti della sezione di alta sicurezza del carcere de Le Sughere di Livorno. L’incontro è stato reso possibile grazie al maestro Cristiano Grasso, che dirige il coro da alcuni mesi, in un progetto sperimentale di formazione musicale e umana.

Karima ha raccontato sui suoi social la sua emozione e la sua riflessione dopo aver condiviso la musica e le parole con i coristi, che le hanno cantato brani di Battisti e De Andrè, e che hanno ascoltato la sua voce potente e sensibile.

“Nei giorni prima di questo incontro le domande che mi facevo erano tantissime… e non nego anche qualche dubbio di essere all’altezza di affrontare un impegno così importante. Hanno cantato per me, ho cantato per loro ed è stato tutto così ‘normale e naturale’ in una surreale realtà”. Lo scrive Karima

La cantante ha sottolineato il valore del dono e della ricchezza interiore, che non si misura con l’avere, ma con il donare e il donarsi. Ha espresso il suo desiderio di tornare a cantare con il coro, definendo il loro canto “libero”.

Il maestro Grasso ha ringraziato Karima per la sua sensibilità e per come è entrata in dialogo con i coristi. Ha anche spiegato che il progetto del coro prevede 24 incontri, uno a settimana, con un repertorio di cantautorato italiano, blues e tanta passione.

Il coro “Unanime” è il primo coro di persone detenute che sia mai esistito all’interno della casa circondariale de Le Sughere. Si tratta di un’iniziativa che vuole offrire ai detenuti un’opportunità di crescita personale e sociale, attraverso la musica e la voce.

Per seguire la cantante Karima, puoi consultare la sua pagina Facebook

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin