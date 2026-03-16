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Cronaca

Kasita cerca due operatori di sala per rafforzare il servizio

Cronaca

16 Marzo 2026

Kasita cerca due operatori di sala per rafforzare il servizio

Livorno 16 marzo 2026 Kasita cerca due operatori di sala per rafforzare il servizio

Kasita apre le selezioni per due figure di operatore di sala da inserire nell’organico, con l’obiettivo di potenziare l’organizzazione del servizio e mantenere elevati standard di accoglienza per la clientela. L’inserimento è pensato per chi desidera crescere all’interno di una realtà dinamica del settore della ristorazione livornese.

Mansioni e responsabilità: i candidati selezionati avranno il compito di coordinare il servizio e supervisionare le attività operative in sala, garantendo un’esperienza curata e professionale agli ospiti. Tra le principali responsabilità figurano il supporto al personale, la gestione della sala durante i turni di servizio e la collaborazione costante con la direzione e con lo staff di cucina e bar.

Requisiti richiesti: si cercano profili con esperienza nel settore della ristorazione o dell’hospitality, buone capacità organizzative, attitudine alla gestione del personale e ottime doti relazionali. È inoltre richiesta disponibilità a lavorare nelle fasce serali e nei sabati sera (domenica esclusa).

Candidature: gli interessati possono partecipare alla selezione inviando il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: cv@campoleona.it o tramite le chat Instagram o Facebook del locale. L’opportunità offre un percorso professionale all’interno di una realtà vivace e radicata nel panorama ristorativo di Livorno.