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Cronaca

Katia Sagretti è la nuova segretaria del Nidil provincia di Livorno

Cronaca

25 Maggio 2026

Katia Sagretti è la nuova segretaria del Nidil provincia di Livorno

Livorno 25 maggio 2026 Katia Sagretti è la nuova segretaria del Nidil provincia di Livorno

Katia Sagretti è la nuova segretaria del Nidil provincia di Livorno, la categoria della Cgil che si occupa dei lavoratori in somministrazione e dei lavoratori atipici. Sagretti subentra a Filippo Bellandi, che rimane in carica come coordinatore regionale Nidil-Cgil.

L’elezione di Sagretti è avvenuta stamani nel corso dell’assemblea generale del Nidil-Cgil tenutasi a Livorno presso la sede della Cgil, alla presenza di Andrea Borghesi (segretario generale Nidil-Cgil nazionale), di Gianfranco Francese (segretario generale Cgil Livorno) e di Bellandi.

Sagretti, fino a pochi mesi fa componente della segreteria confederale Cgil Livorno, è stata eletta all’unanimità: “Il nuovo incarico – ha dichiarato la nuova segretaria generale – rappresenta per me un grande motivo di orgoglio e di soddisfazione. Ci aspettano sfide importanti e dure, metteremo in campo tutte le energie possibili per fornire risposte concrete ai lavoratori”.

Borghesi ha infine ringraziato Bellandi per l’importante lavoro svolto alla guida del Nidil-Cgil Livorno: “Il contributo di Filippo e di tutta la sua segreteria è stato essenziale per il consolidamento e lo sviluppo della categoria a livello locale”.