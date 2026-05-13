“Kayser Space, nuova fase di sviluppo: il gruppo si presenta ai big dell’aerospazio”

Cronaca

13 Maggio 2026

Livorno 13 maggio 2026

Presenza congiunta all’appuntamento internazionale di Venezia dedicato alla Space Economy per presentare l’approccio integrato del Gruppo tra elettronica avanzata, sistemi spaziali e servizi per missioni in microgravità

FAE Technology S.p.A. – Società Benefit (“FAE Technology” o la “Società”), gruppo industriale high-tech attivo nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di sistemi avanzati basati sull’elettronica, destinati a mercati ad elevata affidabilità in ambito terrestre e spaziale (il “Gruppo”), annuncia la propria partecipazione a Space Meetings Veneto 2026 (Booth n°129-130), l’evento internazionale in corso a Venezia che riunisce operatori globali dell’economia dello spazio e dei settori tecnologici emergenti, per discutere degli ultimi sviluppi nel mondo delle applicazioni satellitari, tecnologie innovative, supply chain e investimenti.

Con oltre 250 tra fornitori ed espositori del settore aerospazio provenienti da 26 Paesi, 150 buyer internazionali e oltre 3.500 partecipanti, Space Meetings Veneto rappresenta per il Gruppo – presente con le società FAE Technology e Kayser Space – un’occasione strategica per incontrare partner e stakeholder internazionali, consolidare il dialogo con i principali player del settore e presentare l’offerta della propria divisione Space. La divisione Space del Gruppo è focalizzata sullo sviluppo tecnologico di sistemi e sottosistemi con particolare riferimento a Instrumental Control Unit e Power Control Unit e sull’offerta di servizi end-to-end per la scienza in microgravità.

La presenza a Space Meetings Veneto 2026 arriva inoltre a poche settimane dall’annuncio della nascita di Kayser Space, che riunisce le attività sino ad ora svolte da Kayser Italia – con i suoi oltre 40 anni di attività e più di 100 missioni spaziali realizzate – e dalla controllata britannica Kayser Space Ltd., segnando un passaggio strategico per il Gruppo FAE Technology oltre che l’avvio di una nuova fase di sviluppo all’interno della Space Economy.

In questo contesto, l’appuntamento veneziano rappresenta per il Gruppo l’opportunità di presentare al mercato un approccio industriale integrato e distintivo, che combina le competenze di progettazione elettronica avanzata e industrializzazione di FAE Technology con le capacità di Kayser Space nello sviluppo di sistemi e servizi per applicazioni spaziali, ricerca in microgravità e supporto alle missioni. Nel loro insieme, queste competenze consentono di trasformare concetti scientifici in sistemi operativi e di accompagnare programmi e missioni spaziali lungo l’intero ciclo di sviluppo, dalla definizione iniziale fino all’esecuzione in orbita.

La complementarità tra le diverse anime del Gruppo rafforza così il posizionamento lungo l’intera catena del valore del settore spaziale, favorendo un modello più scalabile e orientato al mercato, capace di accelerare lo sviluppo di nuove applicazioni e di rispondere all’evoluzione di un comparto sempre più focalizzato sull’integrazione tecnologica e sulle opportunità commerciali internazionali.