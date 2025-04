Home

7 Aprile 2025

“KICK JITSU”, due giovani livornesi sul podio dei Campionati Italiani

Livorno 7 aprile 2025 “KICK JITSU”, due giovani livornesi sul podio dei Campionati Italiani

Sono Niccolò Palumbo e Lorenzo Silvestri della palestra Akiyama, entrambi medaglia di Bronzo nelle rispettive categorie ai Campionati Assoluti della Federkombat che si sono svolti domenica al Palaevent di Jesolo, nella disciplina della Kick Jitsu. Un ottimo risultato tenuto conto anche dei 270 atleti iscritti in questa disciplina e del recente passaggio di classe per Niccolò negli “Old Cadet” e per Lorenzo nei Juniores.