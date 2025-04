Home

Kira cerca casa: un cuore pieno d’amore in attesa di una famiglia

1 Aprile 2025

Livorno 1 aprile 2025 Kira cerca casa: un cuore pieno d'amore in attesa di una famiglia

Dietro le sbarre di un canile si nasconde un’anima dolce che aspetta solo una seconda possibilità. Lei è Kira, una splendida cagnolina di circa 3 anni, già sterilizzata, che sogna di trovare una famiglia che la ami per sempre.

Kira ha un carattere affettuoso e dolce con gli esseri umani: adora le coccole e ama correre nei campi

Per informazioni contattare

associazione A.L.C.A 3703640233 o ATA-PC LIVORNO 3313101075

Confido in tutte voi per aiutare questa cagnolina per uscire dal canile .

Nessun cane lo merita!!!!