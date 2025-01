Kira, il cane che ha fatto la differenza, diventa simbolo del Parco Lenci

Home

16 Gennaio 2025

Livorno, 16 gennaio 2025

La statua di Kira, domenica prossima 19 gennaio, alle ore 15,00, troverà la sua collocazione nel Parco Lenci ad Antignano inaugurato lo scorso 9 dicembre. La statua in bronzo della canina Kira, scomparsa nel 2018 all’età di 11 anni, è stata donata dai cittadini attraverso una raccolta.

Mario Bartoli, proprietario di Kyra, dalla scomparsa del figlio Christian, deceduto quando aveva appena 17 anni il 19 gennaio del 1998 per una emorragia cerebrale; si dedica a portare avanti progetti per il Sociale.

Durante l’inaugurazione del parco, a cui Mario Bartoli ha contribuito acquistando giochi inclusivi grazie ad una raccolta derivante dal “Mare dei Ricordi” e da altre realtà lavorative, ha specificato che:

“Il 19 gennaio non è una data per ricordare Christian, ma per ricordare l’inizio di una storia che parla di volontariato e solidarietà; un viaggio che sembra non avere mai fine. Pensando al messaggio che questa storia trasmette spero che tutta la cittadinanza sia coinvolta”.

Kyra durante la sua vita, è stata un cane soccorritore ed ha partecipato ad una serie di operazioni di protezione civile, oltre ad essere stata protagonista di centinaia di iniziative di solidarietà.

Alla scuola materna D’Azeglio tre volte a settimane per due anni ha giocato con i bambini. Il sabato faceva visita agli anziani di una Rsa cittadina, oltre a villa Serena e Pascoli. Andava in giro in tutta Italia, con il suo paprietario, per eventi benefici, trascorreva molto tempo con i ragazzi autistici e con bambini malati.

Proprio per questo Mario Bartoli ha chiesto all’Amministrazione Comunale di collocare la statua di Kira in un parco giochi per bambini, affinchè simbolicamente la canina possa continuare a far sorridere i più piccoli.

All’evento parteciperanno il sindaco Luca Salvetti; la vicesindaca Libera Camici; l’assessore alle Opere e Lavori Pubblici Federico Mirabelli; Mario Bartoli; la garante degli animali del Comune di Livorno Elisa Amato e il Consiglio di Zona 5.

