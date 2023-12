Home

1 Dicembre 2023

Kirtan, l’arte del canto devozionale indiano arriva a Cecina

Cecina (Livorno) 1 dicembre 2023 – Kirtan, l’arte del canto devozionale indiano arriva a Cecina

Un pomeriggio dedicato ai canti indiani, suonati con strumenti sempre indiani come il piccolo organo Armonium, intervallati da brevi periodi di silenzio e meditazione. “Kirtan: l’arte del canto devozionale”, negli insegnamenti di Paramahansa Yogananda, un incontro per imparare a sentire la nostra anima e avvicinarci al divino, sabato 2 dicembre dalle 17 alle 19 all’Auditorium di via Verdi a Cecina.

Un evento a ingresso libero organizzato dal Circolo di Meditazione di Cecina della Self-Realization Fellowship, con la collaborazione del Gruppo Kirtan Toscana.

“Il Circolo di Meditazione di Cecina della Self-Realization Fellowship – spiega la responsabile Francesca Mattera – è nato nel 2018. Ci troviamo tutti i sabati dalle 18 alle 19 nella sede dell’Auser in via Monti per meditare insieme.

Ci incontriamo e pratichiamo ogni settimana per raggiungere la calma, la concentrazione sul divino, oggetto della meditazione, e la pace interiore.

I nostri sono incontri gratuiti e aperti a tutti. La fiamma di un solo fiammifero è piccola e debole, ma il fuoco di molti fiammiferi è grande e forte. Unendo la concentrazione e la devozione possiamo aumentare potentemente la profondità della meditazione di ciascuno”.

“Paramahansa Yogananda – conclude – è il padre dello yoga in occidente, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo. Sabato, attraverso i suoi insegnamenti, cercheremo tutti insieme di interiorizzare le nostre coscienze”.

Per informazioni: telefonare al numero 328.7132831 (dalle 11 alle 13) oppure scrivere a circolocecina@gmail.com

