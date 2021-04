Home

Sport

Kite Foil Open: a Vada la seconda tappa. Debutta il Campionato Italiano Wing Foil

Sport

9 Aprile 2021

Kite Foil Open: a Vada la seconda tappa. Debutta il Campionato Italiano Wing Foil

Sabato 10 e domenica 11 aprile a Vada (Livorno) si svolgerà la seconda tappa del Campionato Italiano Kite Foil Open.

Tantissimi atleti internazionali al via, con il leader della classifica Lorenzo Boschetti pronto a ripetere la prestazione di Cagliari. Debutterà, in concomitanza con la prova di Kite Foil, il Campionato Italiano di Wing Foil, fresco di inserimento nella CKWI – Classe Kiteboarding e Wingsport Italia

Tutto pronto per la seconda tappa del Campionato Italiano di Kite Foil Open. Sabato 10 e domenica 11 aprile, 40 atleti si daranno battaglia a Vada, nel comune di Rosignano Marittimo il provincia di Livorno, in una due giorni di regate che darà utili indicazioni sul proseguo della stagione e sulla lotta al titolo tricolore.

Lorenzo Boschetti, fresco del dominio della prima tappa del Campionato, avrà l’arduo compito di confermarsi e mantenere il primato in classifica.

A dargli battaglia sarà sicuramente Mario Calbucci, voglioso di riscatto dopo l’esordio stagionale.

Da tenere sotto stretta osservazione il sedicenne Riccardo Pianosi, in costante crescita agonistica, regata dopo regata.

A render ancor più prestigioso l’appuntamento di Vada è la presenza di tantissimi atleti internazionali che prederanno parte alla competizione:

ci sarà il francese Maxime Nocher (che per ben 10 volte si è fregiato del titolo di Campione del Mondo); Florian Gruber (Germania), Campione Europeo ed ex campione del Mondo di Formula Kite; il croato Martin Dolonc, nella top five del raking mondiale; lo sloveno Tony Vodisek, il numero 2 del ranking mondiale; ed infine, da Singapore, il giovanissimo Maximilian Maeder, rivelazione Youth con il titolo Under 15 già in tasca.

Ma la sfida “Italia – Resto del mondo” non sarà ad appannaggio della sola categoria maschile! A sfidare le nostre Sofia Tomasoni, Maggie Pescetto e Tiana Laporte, sono arrivate infatti in Toscana Marina Vodisek e Lauriane Nolot.

Le previsioni meteorologiche sono buone, con un bel vento moderato da sud, ottimo per il campo di regata di Vada, dove la regia impeccabile del Circolo Velico Pietrabianca darà il via alle regate alle ore 13.00 di sabato.

Come se non bastasse, questo weekend, sempre a Vada, si terrà lo storico debutto del primo Campionato Italiano di Wing Foil.

Al via circa 20 atleti che si affronteranno in un format di gara innovativo che prevede un percorso racing molto tecnico e divertente allo stesso tempo. Un nuova tipologia di sport, quelli caratterizzati dall’utilizzo del Wing, che ha finalmente trovato la propria casa all’interno della CKWI – Classe Kiteboarding e WingSport Italia e che colorerà il mare di Vada durante tutto il prossimo weekend.

Un riconoscimento speciale va alla II Zona FIV e ai Circoli impegnati nell’organizzazione delle regate che hanno svolto fino ad ora un lavoro impressionante per garantire il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, grazie ad un sistema ormai concreto e rodato da tutto il mondo della Vela.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin

Correlati