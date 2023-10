Ko casalingo per un brutto Livorno

Nell’undicesima giornata, il Seravezza ha capitalizzato su un errore del portiere avversario per assicurarsi una vittoria legittima grazie alla pressione costante. Nel frattempo, il Livorno ha dimostrato una performance deludente, non riuscendo praticamente a concludere un tiro in porta.

La sconfitta del Casalino è un campanello d’allarme per il Livorno, che sta perdendo il suo brillante inizio di stagione. Oggi, la squadra di Favarin è stata deludente in ogni aspetto del gioco, mentre il modesto ma determinato Seravezza Pozzi ha approfittato di questa situazione. Il gol decisivo è arrivato al minuto 37 grazie a un errore del portiere Albieri, ma va detto che la squadra lucchese ha ampiamente meritato il successo, creando numerose altre occasioni da rete e sfiorando anche un colpo sulla traversa nel finale. Gli amaranto, d’altra parte, hanno mostrato pochissime iniziative offensive.

Questa brutta prestazione mette in discussione il lavoro di Favarin con la sua squadra, che sembra aver perso il tocco magico nel segnare gol da troppo tempo. La sua posizione in panchina potrebbe essere a rischio.

Nel corso della partita, si è visto un bel dribbling di Cesarini al minuto 24, ma la sua conclusione è stata deludente. La prima minaccia degli ospiti è arrivata al minuto 28 con Mannucci, che ha sfiorato il bersaglio di testa. Al 66′, il Seravezza è stato vicino al raddoppio con Benedetti, ma Albieri ha risposto magnificamente, mandando il pallone in corner. Nel finale, al minuto 90, Camarlinghi ha colpito la traversa. Gli spettatori amaranto hanno dovuto sopportare cinque minuti di recupero, ma la loro squadra ha dimostrato una brutta prestazione, priva di anima