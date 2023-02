Home

Sport

Arti Marziali

“Kodokan Fight Day 1: una giornata di sfide e passione per gli sport di combattimento”

Arti Marziali

15 Febbraio 2023

“Kodokan Fight Day 1: una giornata di sfide e passione per gli sport di combattimento”

Livorno 15 febbraio 2023

Una giornata dedicata agli sport di combattimento quella di domenica scorsa organizzata da Lorenzo Aiello del Kodokan1990 di Livorno e Simone Benedettini della Kurosaki Dojo di Pisa presso la palestra C. Tomei del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il ring ha ospitato atleti di Kick-Boxing K1, Muay Thai e Mma per un evento rivolto a dilettanti e appassionati del settore.

L’iniziativa, Kodokan fight Day 1, alla sua prima edizione, ha visto la presenza di oltre 80 atleti e si è posta l’obiettivo di valorizzare questi sport offrendo, sia agli appassionati, che a chi per la prima volta si avvicinava a queste discipline, l’opportunità di partecipare a una giornata di sana competizione e condivisione di una grande passione sportiva.

Numerose le palestre presenti provenienti da diverse località toscane: Tuscania Fight Team, Nuova Cobra, Adba Massa, Rua67, Grifa Gym, Kurosaki Dojo, Fight Club La Spezia, Team Haida.

“Ci siamo prefissati di dare vita a un’iniziativa che fosse in grado di soddisfare i nostri atleti attraverso una giornata suddivisa in categorie, con esibizioni più basiche fino ad arrivare ai combattimenti che non hanno mancato di coinvolgere e di divertire i presenti – affermano Lorenzo e Simone, orgogliosi del successo riscosso dall’evento.”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin