Arti Marziali

6 Dicembre 2023

Livorno 6 dicembre 2023 – Kodokan Fight Day 2023: combattimenti e prestazioni eccezionali

Si è svolta la Seconda Edizione del Kodokan Fight Day organizzata dalla palestra Kodokan 1990 Livorno di Viale Petrarca e la Kurosaki Dojo di Pisa.

L’evento si è svolto presso la “Cittadella dello Sport” di Collesalvetti (LI) dove; con un sold out di biglietti e un palazzetto gremito di spettatori, si sono combattuti sul ring più di 50 match, tra esibizioni di bambini e incontri amatoriali di Light e Full-Contact, riguardanti la Muay-Thai, Kick-Boxing K1 e le MMA.

La giornata ha visto protagonisti gli atleti appassionati di questi sport da contatto provenienti da diverse palestre toscane.