20 Aprile 2023

Kodokan, grandi sucessi alla due giorni di Prato (Foto)

Livorno 20 aprile 2023

Fine settimana intenso, quello appena trascorso, per i judoka del Kodokan Livorno /GS VV.F “C.Tomei” sez. Judo che hanno partecipato alla due giorni di gare organizzate dall’ Accademia Prato presso il palazzetto Extra Forum.

La mattina di sabato 15 si è svolta la Qualificazione Junior che ha visto presenti 3 atleti del Kodokan Livorno: Bragagni Davide 3°classificato nei Kg 66, Marinó Cristiano 3° nei Kg 90 e Quedrotti Emanuele 4° nei Kg 60. Sfiora la qualificazione alla finale nazionale l’agonista Bragagni con molti dubbi sulla valutazione di una tecnica che non gli è stata riconosciuta dall’arbitro.

Il pomeriggio del sabato si è svolto il 1° Trofeo “Città del Tessuto” a cui hanno preso parte 5 atleti della Cat. Esordienti A e B della palestra di Viale Petrarca accompagnati dal D.T. Luca Aiello e dal Tecnico Niccolò Fiocchi. Duecentocinquanta judoka under 15, provenienti da tutta Italia, si sono sfidati nelle aree gara preparate per la competizione. Buone le prove sul tatami per i giovanissimi atleti Livornesi e il risultato parla chiaro: tutti hanno scalato le classifiche nelle relative categorie di peso ed hanno affrontato le finali per le medaglie. Ha concluso gli incontri con la medaglia d’oro al collo l’ atleta Giulia Felloni mentre il bronzo è stato conquistato da Margot Bastianelli, Tommaso Borchi, Edith Felix ed Enrico Stasi.

Domenica 16 invece si è svolto il 4° Memorial “Barni Bruno”, gara riservata alle categorie bambini, fanciulli e ragazzi che ha visto la presenza di oltre 600 piccoli judoka. I piccoli atleti del Kodokan Livorno/GS VV.F “Tomei” si sono ben difesi sui tatami andando tutti a medaglia.

CLASSIFICHE MEMORIAL BRUNO BARNI

CLASSE BAMBINI

Prima Classificata: Casaldi Sofia

CLASSE FANCIULLI

Primi Classificati: Antonelli Vittorio, Grampone Michael, Lucarelli Ethan, Martinelli Filippo, Taddei Matteo

Secondi Classificati: Baccigalupo Alice, Basini Filippo, Mannucci Mathias

CLASSE RAGAZZI

Primi Classificati: Catanorchi Suan, Prencipe Leonardo

Secondi Classificati: Casaldi Riccardo, Figus Luigi, Foleni Giulia, Mirando Alice, Paravia Adele, Serni Flavio

Terzi Classificati: Basini Camilla, Paravia Frida, Romeo Oriana

A seguire il gruppo in gara erano presenti oltre, al D.T. Luca Aiello, i Tecnici Federali Erika Corsani e Niccolò Fiocchi che hanno commentato così la giornata: “Per i più piccoli l’obiettivo principale deve essere quello di divertirsi sul Tatami ma anche quello di poter iniziare ad affrontare le piccole sfide, in un clima di sana competizione, che è utile per aiutarli ad imparare a gestire le loro emozioni. L’impegno e la serietà che dimostrano durante gli allenamenti in palestra, hanno fatto sì che oggi abbiano affrontato la gara con lucidità e determinazione. Per noi queste giornate sono sempre molto impegnative ma anche molto importanti per il clima di amicizia, di condivisione che si crea sia con i piccoli atleti che con le loro famiglie”.

