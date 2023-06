Home

Kodokan Livorno: Grandi risultati nel judo e orgoglio nazionale nel Kick-boxing

20 Giugno 2023

Livorno 20 giugno 2023

Fine settimana impegnativi quelli appena trascorsi per il Kodokan Sport Club Livorno/GS VV.F “C. Tomei” sez. Judo di Via Petrarca che ha visto impegnati i suoi atleti su diversi fronti sportivi. Al Rimini Wellness il 2-3-4 Giugno si sono svolti i Campionati Nazionali Assoluti di Kick-boxing, Mma, Muay-Thai e Grappling. Secondo gradino del podio, nella specialità Kick-boxing K1, per l’atleta LEONARDO AIELLO con una semifinale vinta per superiorità tecnica e una finale che ha visto vincitore, per pochissimo stacco, l’avversario ma in un match equilibrato e superiore alla classe di combattimento e che ha visto entrambi gli atleti protagonisti sul ring. Soddisfazione del suo coach Lorenzo Aiello per questo importante risultato a livello nazionale.

Per il gruppo Judo gli agonisti, i pre-agonisti e il gruppo bambini, fanciulli e ragazzi hanno disputato, il 10 e l’11 giugno, l’ultimo impegno stagionale al Palagolfo di Follonica dove si è gareggiato per il Trofeo della Città. Diversi i podi conquistati nelle due giornate. Sabato, guidati dai loro Tecnici Luca Aiello e Niccolò Fiocchi, si sono distinti gli l’atleti “Esordienti B” FELLONI GIULIA e BORCHI TOMMASO che, vincendo tutti gli incontri, hanno conquistato il gradino più alto del podio e CHARLES FELIZ EDITH che si è classificata terza nella sua categoria.

Per gli “Esordienti A” quinto posto per STASI ENRICO.

Nella seconda giornata di domenica sono saliti sul tatami 20 piccoli judoka delle categorie “Ragazzi, Fanciulli e Bambini” che, con determinazione e con la correttezza sportiva che contraddistingue gli atleti del Kodokan Livorno, hanno permesso, grazie ai risultati ottenuti da ciascuno di loro, alla Società di arrivare Terza classificata sulle numerose presenti. In questa gara di fine stagione i piccoli atleti di Viale Petrarca, accompagnati dal loro Tecnico Erika Corsani, hanno dato dimostrazione le competenze tecniche raggiunte durante l’anno sportivo grazie al loro impegno e agli allenamenti costanti.

Categoria ragazzi

1^ CLASSIFICATA:

FOLENI GIULIA

2^ CLASSIFICATI

TURINELLI GIULIO, ROMEO ORIANA

3^ CLASSIFICATI

PRATELLI TOMMASO, FRIDA PARAVIA, CATANORCHI SUAN, BUTTERI CRISTIANO, PARAVIA ADELE, CASALDI RICCARDO, LUIGI FIGUS, LEONARDO PRENCIPE e MIRANDO ALICE

Categoria bambini

1^CLASSIFICATA

CASALDI SOFIA

Categoria fanciulli

1^CLASSIFICATI

ANTONELLI VITTORIO, BACCIGALUPO ALICE