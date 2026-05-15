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Cronaca

Konecta assente, “schiaffo ai lavoratori”, Cgil “è un fatto grave”

Cronaca

15 Maggio 2026

Konecta assente, “schiaffo ai lavoratori”, Cgil “è un fatto grave”

Livorno, 15 maggio 2026 Konecta assente, “schiaffo ai lavoratori”, Cgil “è un fatto grave”

Stamani a Livorno in commissione consiliare comunale si è discusso della vertenza del call center Konecta. L’azienda, seppur convocata, non si è però presentata: si è limitata ad inviare una nota scritta. Un fatto grave e inopportuno. Un vero e proprio schiaffo alle lavoratrici, alle rsu, ai rappresentanti di Slc-Cgil Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, ai membri della commissione consiliare e dunque alla città.

I membri della commissione consiliare e i sindacati avrebbero avuto piacere di dialogare con l’azienda per approfondire le problematiche della vertenza ma questo non è stato possibile.

Nella nota inviata da Konecta e letta in commissione consiliare si parla di una “crisi divenuta ormai strutturale” e della “necessità di individuare soluzioni non più procrastinabili”.

Il posto di lavoro delle 76 lavoratrici (alle quali è applicato un contratto di solidarietà all’80%) è appeso a un filo. Ribadiamo che se Tim confermasse l’intenzione di tagliare ulteriormente i volumi del servizio clienti 187 (al momento unica commessa gestita da Konecta a Livorno), il call center livornese andrebbe incontro a una probabile chiusura già a partire dal prossimo autunno.

Dobbiamo richiamare Tim – azienda a partecipazione statale – alla propria responsabilità sociale e pertanto auspichiamo che venga presto allestito un tavolo ministeriale a cui sia presente anch’essa.

Nelle prossime settimane saranno allestite iniziative pubbliche per mantenere accesi i riflettori sulla vertenza. Livorno non può permettersi di perdere altri posti di lavoro.

Rsu Konecta Livorno

Segreterie provinciali Slc-Cgil, Uilcom-Uil e Fistel-Cisl