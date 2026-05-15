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Konecta, Franchi (PD): “Diventi una vertenza nazionale, il governo, principale azionista di TIM non può stare a guardare”

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15 Maggio 2026

Konecta, Franchi (PD): “Diventi una vertenza nazionale, il governo, principale azionista di TIM non può stare a guardare”

Livorno 15 magio 2026 Konecta, Franchi (PD): “Diventi una vertenza nazionale, il governo, principale azionista di TIM non può stare a guardare”

«Pieno sostegno alla mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici di Konecta: occorre fare squadra e far diventare la loro battaglia una vertenza nazionale. Per questo ho chiesto ai nostri parlamentari di portate il destino dei 76 dipendenti all’attenzione del governo, principale azionista di TIM, perché intervenga e faccia chiarezza sulle prospettive industriali e occupazionali della commessa. Sarà presto depositata un’interrogazione urgente, come mi ha assicurato il deputato PD Marco Simiani. Occorre che il governo dia risposte chiare per una crisi che riguarda non solo il loro futuro di 76 lavoratori, ma anche quello del territorio livornese, che non può continuare a perdere occupazione e competenze».

Lo dice Alessandro Franchi, consigliere regionale del Partito Democratico, che ieri ha partecipato al presidio dei lavoratori Konecta davanti alla Prefettura di Livorno, mentre era in corso il tavolo di crisi con sindacati e istituzioni convocato dal prefetto.