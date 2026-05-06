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Cronaca

Konecta Livorno: il Prefetto convoca un tavolo urgente

Cronaca

6 Maggio 2026

Konecta Livorno: il Prefetto convoca un tavolo urgente

Livorno 6 maggio 2026 Konecta Livorno: il Prefetto convoca un tavolo urgente

In relazione alla situazione occupazionale che coinvolge i lavoratori del call center KoneCTA di Livorno, il Prefetto Giancarlo Dionisi ha disposto la convocazione, nei prossimi giorni, di un tavolo urgente di approfondimento, concertazione e possibile raffreddamento della crisi.

L’iniziativa è assunta alla luce della forte preoccupazione per il rischio concreto di riduzione dei livelli occupazionali, con ricadute dirette su decine di famiglie del territorio.

Al tavolo saranno convocati i rappresentanti dell’azienda, le organizzazioni sindacali e la Regione Toscana, con il coinvolgimento dell’Unità di crisi regionale, per avviare immediatamente un confronto strutturato e orientato a soluzioni concrete.

Il Prefetto ha dichiarato:

«Quando sono in gioco il lavoro e la dignità delle persone, non è possibile attendere. Occorre intervenire subito, con determinazione, attivando tutte le sedi istituzionali disponibili per evitare che la situazione degeneri.»

«Il lavoro non può essere considerato una variabile di aggiustamento. Le scelte aziendali devono tenere conto dell’impatto sociale che producono sul territorio. È indispensabile che l’azienda assuma fino in fondo le proprie responsabilità, partecipando a un confronto serio e trasparente.»

«Mi aspetto da tutti – istituzioni e parti private – un atteggiamento responsabile e costruttivo. Ma è evidente che, in questa fase, un ruolo decisivo spetta alla parte aziendale, dalla quale ci attendiamo segnali concreti e immediati di attenzione verso i lavoratori.»

La Prefettura seguirà con la massima attenzione l’evoluzione della vicenda, assicurando un presidio costante e attivo affinché ogni possibile percorso utile alla tutela dell’occupazione venga esplorato senza esitazioni.