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Cronaca

Konecta, sindacati: nessuna soluzione per salvare i 76 posti di lavoro: situazione sempre più drammatica. Lotta contro il tempo

Cronaca

29 Luglio 2026

Konecta, sindacati: nessuna soluzione per salvare i 76 posti di lavoro: situazione sempre più drammatica. Lotta contro il tempo

Livorno, 29 luglio 2026

Al momento non è stata ancora trovata una soluzione per salvare i 76 posti di lavoro al call center Konecta di Livorno. È ormai diventata una lotta contro il tempo: se entro il prossimo 31 dicembre non arriverà una soluzione, per le 76 lavoratrici si aprirà probabilmente il baratro della disoccupazione.

È quanto dobbiamo amaramente constatare al termine del tavolo che si è tenuto stamani presso la Prefettura di Livorno a cui hanno partecipato il prefetto Giancarlo Dionisi, i rappresentanti dell’azienda, l’assessore comunale al lavoro Federico Mirabelli, le rsu e le segreterie provinciali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilfpc-Uil.

Konecta ha ribadito che al momento non dispone di ulteriori lavorazioni da far gestire al call center livornese. La situazione sta pertanto diventando sempre più drammatica: nelle scorse settimane Tim ha infatti annunciato che continuerà ad affidare i volumi del servizio clienti 187 (al momento unica commessa gestita da Konecta a Livorno) al massimo fino al prossimo dicembre.

Diventa perciò sempre più urgente che il ministero apra un tavolo sulla crisi nazionale dei call center all’interno del quale discutere anche della vertenza del call center livornese. Anche la politica nazionale deve uscire allo scoperto e prendere posizione.

Parallelamente invitiamo Konecta a percorrere ogni strada possibile per poter salvare i 76 posti di lavoro su Livorno. Le lavoratrici stanno attraversando un periodo molto difficile: ricordiamo infatti che si tratta di 76 contratti di lavoro part-time e che per far fronte alla crisi Konecta ha dovuto applicare contratti di solidarietà all’80% (ciò significa che le dipendenti stanno lavorando circa 5-6 giorni al mese, con gravi ripercussioni sulla busta paga).

Le lavoratrici continueranno a lottare e a far sentire la propria voce ancora più forte. Anche stamani una delegazione di dipendenti ha effettuato un presidio davanti alla Prefettura. In mancanza di risposte concrete e con l’avvicinarsi del 31 dicembre il livello della protesta è però destinato a salire ulteriormente.

Livorno non può permettersi di perdere altri 76 posti di lavoro.

rsu Konecta Livorno

Segreterie provinciali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilfpc-Uil