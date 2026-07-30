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Konecta, Tenerini (FI): assenza gravissima della Regione Toscana

Cronaca

30 Luglio 2026

Konecta, Tenerini (FI): assenza gravissima della Regione Toscana

Livorno 30 luglio 2026

«L’assenza della Regione Toscana alla riunione svoltasi ieri in Prefettura sulla vertenza Konecta è un fatto politicamente grave e istituzionalmente incomprensibile.

In questa fase della crisi, mentre il tempo a disposizione si riduce e l’azienda continua a dichiarare di non avere nuove commesse in grado di garantire la prosecuzione dell’attività oltre il 31 dicembre, sono proprio gli strumenti regionali quelli che possono e devono essere messi immediatamente in campo.

La Regione Toscana ha competenze dirette sulle politiche attive del lavoro, sulla formazione, sulla riqualificazione professionale, sulla ricollocazione e sul rapporto con il sistema produttivo del territorio. Dispone del Programma GOL, finanziato dal PNRR, dei Centri per l’impiego e di ulteriori misure regionali che avrebbero dovuto essere già attivate per costruire un percorso concreto a tutela dei 76 lavoratori coinvolti.

E invece, al tavolo decisivo convocato dalla Prefettura, la Regione non c’era.

Non si tratta di un’assenza formale o protocollare. Si tratta dell’assenza del soggetto istituzionale che, oggi, possiede gli strumenti più immediati per intervenire e accompagnare i lavoratori in una fase di enorme difficoltà.

Il Governo sta affrontando, per quanto di propria competenza, la crisi strutturale dell’intero comparto dei call center: una crisi nazionale legata alla contrazione delle commesse, al dumping, alla trasformazione tecnologica e all’impatto crescente dell’intelligenza artificiale. È un lavoro necessario e complesso, che riguarda l’intero settore.

Ma la vertenza Konecta richiede anche una risposta territoriale immediata, e quella risposta spetta innanzitutto alla Regione Toscana.

Grazie all’impegno assunto da TIM al tavolo convocato dalla Prefettura è stato possibile garantire la prosecuzione delle commesse fino alla fine dell’anno. È stato conquistato tempo prezioso, ma quel tempo rischia di essere sprecato se la Regione continua a restare ai margini della vertenza.

Non bastano più dichiarazioni generiche, comunicati di solidarietà o disponibilità di principio. Servono atti concreti: percorsi di formazione e riqualificazione, interlocuzioni con le imprese del territorio, strumenti di accompagnamento al lavoro, ricerca di nuove opportunità occupazionali e sostegno alla diversificazione delle attività del sito.

La vicenda Konecta non è nata ieri e la Regione Toscana ha già avuto tutto il tempo necessario per intervenire. La sua assenza alla riunione in Prefettura rappresenta quindi una responsabilità politica precisa.

Quando sono in gioco 76 posti di lavoro, in gran parte occupati da donne, e quando lavoratrici e lavoratori sono già costretti a vivere con una drastica riduzione delle giornate lavorate e del reddito, le istituzioni non possono limitarsi ad assistere.

La Regione Toscana deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità e mettere immediatamente sul tavolo strumenti, risorse e soluzioni concrete.

Il 31 dicembre è dietro l’angolo. Chi oggi rimane assente non potrà domani sostenere di non aver avuto il tempo per intervenire». E’ quanto dichiara l’On. Chiara Tenerini Deputata di Forza Italia, Capogruppo di Forza Italia in Commissione Lavoro, Responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro di Forza Italia e Segretario provinciale di Forza Italia Livorno