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Konecta, Tim concede sei mesi: senza nuove commesse rischio chiusura a Livorno

Cronaca

23 Giugno 2026

Konecta, Tim concede sei mesi: senza nuove commesse rischio chiusura a Livorno

Livorno 23 giugno 2026 Konecta, Tim concede sei mesi: senza nuove commesse rischio chiusura a Livorno

Sei mesi di tempo per trovare nuove commesse o il call center Konecta di Livorno rischierà seriamente la chiusura: la committente Tim si è infatti dichiarata disponibile a prorogare gli attuali volumi di traffico sicuramente fino a settembre e, soltanto se ce ne fossero le condizioni, al massimo fino a dicembre. Non oltre.

È quanto è emerso nel corso della riunione in Prefettura tenutasi oggi a Livorno a cui hanno partecipato Konecta, la committente Tim, i rappresentanti delle istituzioni locali, le rsu e le segreterie provinciali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilfpc-Uil.

La disponibilità di Tim a prorogare al massimo fino a fine anno gli attuali volumi del servizio clienti 187 (al momento unica commessa gestita dal call center Konecta di Livorno) rappresenta una piccola boccata d’ossigeno. La crisi, così come è avvenuto negli ultimi mesi, continuerà ad essere gestita tramite contratti di solidarietà all’80% (ciò significa che le 76 lavoratrici, per la quasi totalità a contratto part-time, continueranno a lavorare soltanto 5-6 giorni al mese, con tutto ciò che di negativo ne consegue in termini di stipendio).

La corsa contro il tempo è però già scattata: Konecta avrà infatti a disposizione al massimo sei mesi per poter trovare nuove commesse da portare sul territorio labronico. Nel caso non arrivassero nuove lavorazioni, per il call center livornese significherebbe la certezza della chiusura.

Al prefetto – che ringraziamo per la disponibilità dimostrata – abbiamo anche ribadito l’importanza di far pressione sul Mimit affinché si apra una seria riflessione sulla crisi generale del settore dei call center per cercare di trovare soluzioni strutturali in grado di tutelare i lavoratori del comparto, anche alla luce del sempre più dilagante utilizzo da parte delle aziende dellintelligenza artificiale per sostituire l’operato del lavoro umano.

In concomitanza alla riunione una delegazione delle 76 lavoratrici ha effettuato un presidio davanti alla Prefettura: Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilfpc-Uil continueranno come sempre ad essere al loro fianco e a lottare per la difesa del loro posto di lavoro.

Rsu Konecta Livorno

Segreterie provinciali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilfpc-Uil