Konekta, Palumbo (FdI): “Non solo ammortizzatori, servono investimenti su formazione e competenze”

13 Giugno 2025

Livorno 13 giugno 2025

Il futuro occupazionale del sito Konecta di Guasticce (Collesalvetti) preoccupa la terza commissione consiliare del Comune di Livorno. Durante la seduta odierna, dedicata alla crisi apertasi con il ritiro della commessa 187 da parte di TIM, il consigliere comunale Alessandro Palumbo (FdI) ha invitato a non limitarsi agli ammortizzatori sociali, proponendo invece una visione più strategica basata sulla formazione professionale.

A rischio ci sono 86 posti di lavoro, “in gran parte occupati da livornesi”, ha ricordato Palumbo, sottolineando come l’interruzione della commessa TIM – unica presente sul territorio – rischi di azzerare l’operatività del sito locale del gruppo Konecta.

«Ho cercato di tracciare una strada di investimento sulla formazione professionale – ha spiegato Palumbo – per sviluppare le competenze di queste persone e permettere loro un reimpiego in altri rami aziendali, oggi in forte espansione, come l’intelligenza artificiale o il digital marketing».

Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia, in questo percorso potrebbe e dovrebbe avere un ruolo attivo anche la Regione Toscana, chiamata a sostenere azioni concrete per l’aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori.

«Gli ammortizzatori sociali non sono l’unico strumento – ha ribadito Palumbo –. Serve monitorare i segmenti di mercato e sviluppare competenze moderne, per portare la domanda ad incrociare l’offerta».

La commissione ha ascoltato sia i rappresentanti sindacali che le RSU del gruppo Konecta, insieme alla dirigenza aziendale, con l’obiettivo di fare chiarezza su scenari futuri e soluzioni possibili. Ma il messaggio che arriva da Palumbo è chiaro: «Non possiamo restare immobili ad aspettare, è il momento di preparare il domani, investendo sul capitale umano».

