Krav Maga, la tecnica più efficace per la difesa personale. Al via i nuovi corsi

30 Settembre 2022

In programma anche training per il tiro con le armi da fuoco. Fate una prova gratuita

La cronaca di tutti i giorni, ormai da tempo, riporta fatti di violenza. Violenza stradale, violenza su minori, violenza domestica, stupri ecc.

Anche se la nostra realtà locale, al momento è ancora lontana da città più importanti, dove purtroppo la violenza la fa da padrone, non possiamo non vedere che comunque esiste sempre più la necessità di cercare di proteggersi da essa.

La nostra associazione sportiva scuola di difesa personale, presente da anni sul territorio è una realtà consolidata nell’ambito della difesa personale e offre corsi di eccellenza metodo Krav Maga / Kapap, al momento le migliori tecniche e strategie difensive che vengono applicate e riconosciute dai migliori operatori ed eserciti nell’ambito della sicurezza e protezione.

Noi non offriamo soluzioni miracolose, né pretendiamo di formare dei “rambo”, ma sicuramente riusciremo ad aiutarvi ad avere maggiore sicurezza in voi stessi, a gestire nel migliore dei modi situazioni che vi mettono a rischio,

creare le condizioni necessarie per potervi difendere nel caso in cui questo si renda necessario. Non è poi così improbabile, ricordiamoci che non sempre le situazioni peggiori capitano solo agli altri…

Dopo questo periodo di pandemia che ha messo tutto e tutti in discussione, ripartiamo più carichi che mai dalla

nuova sede che ci ospita, quella del Gruppo Lottatori Livornesi di Via Gian Battista Lulli, 7 a Livorno, dove speriamo di accogliere nuovamente uomini, donne e ragazzi per trasmettere loro le nostre conoscenze nel campo della difesa personale

e perché no, anche quelle relative al tiro con armi da fuoco, corsi basici ed avanzati (questi solo per chi naturalmente ha i requisiti di legge) dove potrete apprendere o migliorare le vostre conoscenze in questo campo.

La Krav Maga Leghorn è una associazione sportiva iscritta all’Ente di Promozione sportiva ASI Nazionale, presente nel registro del Coni.

Fa parte di Krav Maga School Associated centro riconosciuto dall’israeliana Krav Maga Federation del maestro Alain Coen.

Approfondisce continuamente le tecniche israeliane nel campo della difesa da strada, può garantire formazione e percorsi tecnici per aspiranti istruttori, fornisce partecipazione a stage nazionali ed internazionali con rilascio di certificazioni italiane e israeliane.

Per voi, per le vostre compagne, per i vostri ragazzi, perché non garantirvi maggiore tranquillità e consapevolezza, perché non apprendere come difendersi da calci, pugni, aggressioni con armi improprie ed armi bianche, pensate non vi capiterà mai a voi e ai vostri familiari di trovarvi in queste situazioni? Bullismo ecc. che ne pensate?

Vi aspettiamo per una prova gratuita, non vi costerà niente, ma forse può farvi fare una scelta utile nella vita. Ultima cosa farete anche preparazione fisica, sacco e quanto altro. Siete ancora lì a pensarci?

Via Lulli 7 parcheggio Fresco Market. Per informazioni: cell. 3923414131; info@kravmagaleghorn.com oppure visitate il nostro sito www.kravmagaleghorn.com.